El marido de Saray, Jorge Rubio, confiesa en ‘Sálvame’ que era el copiloto del atropello de Farruquito

El programa de Telecinco ‘Sálvame’ analizó este martes ‘Supervivientes 2018’. Jorge Rubio, el marido de Saray Montoyafue a defender a su mujer, quien, por sorpresa de todos, anunciaba este lunes que seguía en el programa, pese a que el domingo dijo que abandonaba el concurso.

Los colaboradores preguntaron a Jorge sobre su implicación en el accidente que tuvo Farruquito hace años donde atropellaron mortalmente a un hombre. Al parecer, Farruquito, que es familia de Saray, estuvo acompañado como copiloto en el coche ese día por Jorge.

El marido de Saray no quería hablar del tema, pues es algo que le hace daño y que no quiere recordar, aún así los colaboradores han seguido preguntándole y él no se acuerda ya mucho de lo que sucedió.

Mientras que la isla está en boca de todos porque Saray se enfada con sus compañeros, y ahora es Raquel la que se pelea constantemente con María Jesús y Romina. Mientras que Alejandro Albalá y Chabelita ya no son marido y mujer al acudir durante este martes a la firma de su divorcio. Recordemos que ambos viajarán a Honduras para ir a ver a Sofía y a Alberto en la isla.

El programa analiza las imágenes de Letizia y la reina emérita

Las polémicas imágenes donde la reina Letizia intenta hacer bulto para que sus hijas y la reina emérita Sofía no fueran fotografiadas trae cola. Y los colaboradores analizaron en detalle la situación en la que ambas mujeres parecen no estar en buena sintonía. Hoy la psicóloga y coach del programa intentará esclarecer cuáles fueron las actitudes de ambas.

Mila Ximénez comentó que sabe que: “Hay una conversación en la que Letizia le dice a la Reina emérita ‘yo jamás tendré la misma actitud que tú”.

El protagonismo de la hija de Terelu Campus

El tema del posado de Terelu Campus y su hija Alejandra por la mayoría de edad de esta sigue dando que hablar. La gran parte de colaboradores asegura que Alejandra quiere ser protagonista y salir en los medios. Tanto es así que Rafa Mora ha asegurado que le gustaría participar en programas como MHYV o ‘Supervivientes’.

Terelu ha estallado y ha asegurado que ahora su hija quiere estudiar y que no quiere participar en realityes ni ser colaboradora en televisión. El tiempo dirá.