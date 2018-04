María Lapiedra y su código para comunicarse con el exterior en ‘Supervivientes 2018’

María Lapiedra no podía irse a la isla de ‘Supervivientes 2018’ si una forma de comunicarse con sus seres queridos y con la televisión. Es por eso por lo que se ideó un código idóneo para ella. De esta forma podía comunicarse todo el tiempo con la familia, y con el programa, para decir cómo se encontraba o quién le caía especialmente mal.

Hoy, en Divinity, se han desvelado, por fin, esos símbolos y esos gestos que le permitirían a María Lapiedra comunicarse con el resto del mundo. Eso sí, parece que aún no ha hecho mucho uso de ellos y es ahora cuando podemos verlo con detalle.

Las fechas que hay al lado de los nombres, por ejemplo, son para indicar si la concursante está bien (flecha mirando hacia arriba) o si quiere que el programa vaya a por un concursante (flecha señalándolo). Por el momento, María solo ha puesto una flecha señalando a un concursante, lo que significa que vayan a por ella, que en este caso es Isabel.

María quería quedarse en la isla todo el tiempo posible y es por eso por lo que, justo antes de entrar, pidió al público que si la veían nominada, la salvasen. María no quería irse del programa por nada del mundo. Pero parece que las tornas han cambiado y ahora lo que más quiere es volver.

La participante del reality ha confesado que no está bien en la isla y que lo que más quiere es salir de ella. ¿Dónde está la chica tan enérgica que conocimos y que fue a la isla dispuesta a comerse el mundo? Parece que ha desaparecido por completo, especialmente después de ver que muchos compañeros se están rindiendo ante esta aventura.

Nadie les dijo que fuese un reality sencillo, es más, es el más duro. ¿Acaso no sabían dónde se metían? Sea como sea, María quiere salir de la isla pero siendo expulsada y no por su propio pie.

El programa de Divinity, además, ha podido hablar con la ex novia de Adrián Rodriguez, acusada de provocarle una depresión a Adrián. Mireia Pairó ha confesado que todo eso que dicen es totalmente mentira. Ella se lleva bien tanto con Adri como con su familia. Simplemente no supieron llevar la relación como es debido, algo que les pasa a muchas parejas. Mireia ha dicho al programa que no cree que Adrián tenga depresión.

Las cosas en la isla se están poniendo serias, ¿Quién será el siguiente en abandonar la isla de ‘Supervivientes 2018‘?