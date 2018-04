Especial ‘Second Dates’ en ‘First Dates’

El programa de ayer de ‘First Dates’ se centró en las segundas citas de enamorados qua ya dijeron sí en sus primeras, en un especial ‘Second Dates’.

La primera cita de Aingeru y Desirée en el programa fue bien. Desde entonces han tenido una relación a distancia con algunas turbulencias, sin embargo, en esta segunda cita querían conocerse todavía mejor.

Lo que pasa es la cosa acabó como el rosario de la aurora. Desireé le ha confesado que, como hacía tiempo que no se veían, ella se ha estado fijando en una mujer. Y cree que es “bisexual”. Aingeru se ha enfadado, agobiado y se ha levantado parar marcharse al lavabo.

En esta segunda cita, la intención de Aingeru era pedirle perdón a ella porque, “después de conocernos, la gente empezó a hablarme mal de ella y yo me creí lo que me dijeron y la dejé. Luego volvimos pero ahora quiero que sepa lo mucho que me arrepiento de haber reaccionado así”.

Aingeru, sorprendido por la situación actual planteada por Desireé, ha pensado que es mejor que ella aclare su sexualidad y que no vuelvan a verse.

Segundas citas muy románticas

Pero no todo iban a ser disgustos en este Second Dates. Fran y Camila se gustaron en la primera cita y no solo eso sino que él se ha mudado al mismo pueblo para estar cerca y seguir afianzando su amor. Fran tenía claro porque ha vuelto al restaurante, le ha declarado su amor a Camila y le ha leído una carta en medio de todo el restaurante.

Algo parecido les sucedió a José y Cinthya, ambos andaluces, han quedado varias veces, tras conocerse en ‘First Dates’ para estar juntos. Incluso él ya ha pedido un traslado para irse a vivir con ella. En su segunda cita en First Dates, se declararon y ella dijo que quería ser la madre de los hijos de José.

Pilar le preparó una sorpresa a Luis en el especial ‘Second Dates’. Cuando ella era soltera, siempre llevaba una alianza para alejar a los ‘moscones’ y, ahora que ya vuelve a estar abierta al amor, le ha regalado su anillo de soltera a Luis. ¡Qué viva el amor!