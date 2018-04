Todos contra Terelu en ‘Sálvame’ por el posado con su hija

Durante la Semana Santa, en la que Terelu ha estado de procesiones en Málaga, los colaboradores de ‘Sálvame’ han arremetido contra ella por el posado que ha hecho junto a su hija Alejandra en una publicación.

Su hija ya cumple la mayoría de edad y aunque la Campos quería mantenerla alejada de los medios, los colaboraciones han reaccionado mal ante este posado. Terelu se enfrentó este lunes a todos.

Terelu Campos se declaró “preocupada” por la situación aunque no arrepentida de lo que hizo. Declaro que la imagen de su hija iba a salir me gustara o no, “simplemente presenté a Alejandra porque pensé que así lo debía hacer”.

Patiño le comentó que le sorprendió que jugase de esa manera con la figura de tu hija, mientras que Belén Esteban no entendió que Terelu llamara mientras se debatía sobre la portada en el ‘Deluxe’, pero la aludida ha replicado que eso no fue así.

Los colaboradores también querían saber si a Terelu le asusta que su hija opte por el camino mediático. La hija de Teresa Campos dice que es una decisión que tiene que tomar Alejandra, pero que cree que ahora su hija quiere ahora estudiar.

Además de ello, el programa también se ha centrado en la fiesta de cumpleaños de este viernes 6 de abril de Alejandra. A la fiesta asistirá toda su familia así como otros personajes conocidos como Arantxa de Benito, Makoke y Ana Matamoros, Ivonne Reyes o Kike Calleja.

Gustavo sigue defendiendo a María en la isla

El pasado domingo, Gustavo González estuvo en el plató de ‘Supervivientes 2018’ defendiendo a su novia, María, que concursa en la isla. Los colaboradores no lo acaban de entender y le critican por ir siempre detrás de ella.

Lydia Lozano en directo han provocado el enfado de Gustavo González en ‘Sálvame’, que se marchaba de plató llamando “falsa” y “cobarde” a su compañera. Lydia comentaba cosas de Saray, y Gustavo remarcó que su compañera defiende una postura en directo y otra tras las cámaras y eso también lo hacía con María Lapiedra.

El resto de colaboradores también se meten con él, especialmente Mila que no entiende las últimas actitudes que muestra Gustavo últimamente. No te pierdas, más historias y desventuras sobre los personajes de ‘Sálvame’ hoy a partir de las 16h de la tarde.