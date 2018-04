Saray Montoya y Adrián Rodríguez abandonan ‘Supervivientes 2018’

Este domingo el debate de ‘Supervivientes 2018’ vivió varios momentos decisivos. Por un lado, el abandono de dos de los robinsones, Saray Montoya y Adrián Rodríguez. A pesar de que sus amigos en el plató y la madre de Adrián intentaron que se quedara, el superviviente tenía claro que su aventura había finalizado pues no se sentía con fuerzas de estar más tiempo sin comida.

Mientras que Saray, que ya hace semanas que quiere irse, también lo tenía muy claro. En este caso, la convivencia con el resto del grupo ha podido con ella, y aunque su marido volvió a decirle que se lo pensara, también abandonó. Ahora esto pone las cosas más complicadas para las nominaciones, al ser ella una de las elegidas para poder salir.

El debate de ayer tuvo más protagonistas. Por un lado, Alejandro Albalá quien se irá a Honduras para decirle a su ya no novia, Sofía, que no quiere seguir con ella. Mientras que Isa no tenía tan claro viajar a la isla, porque debía hacer el viaje con Alejandro durante todo el trayecto. Pero finalmente accedió y allí se encontrará con su novio Alberto.

Sofía sigue siendo una de las protagonistas de la isla y sigue con sus carantoñas hacia Logan. El chico se deja querer, pero, además, le da consejos a Sofía sobre su comportamiento. Le dice que no hable mal, que no discuta, no critique y que se lleve bien con Joao, del que dice que es buen hombre. Lo que está claro es que Logan quiere mantenerse al margen de toda clase de conflictos, pues sabe que este tema le puede acabar pasando factura.

Gustavo González en plató para defender a María LaPiedra

Otro de los momentos del debate de ayer fue la presencia de Gustavo en el plato del debate de ‘Supervivientes 2018’ para defender a su novia. María lleva días de bajón, echa de menos a sus hijas, no come y parece que también ha pensado en abandonar.

En una conexión en directo, Gustavo habló con ella y le mandó muchos ánimos. Le dijo que la quería y que luchase, que fuera lo divertida que es ella y que siguiera adelante. María está ahora mal y debe pensar su situación.

Por lo demás, continúan las disputas entre Saray y Raquel con Fernando, quien ha dejado claro que no compartirá su comida con ellas dos.

¿Qué pasará en la isla? Lo veremos este martes en el programa ‘Tierra de nadie’.