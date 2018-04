Las mentiras de Julián Contreras en el Poli Deluxe de ‘Sálvame Deluxe’

La pasada noche de sábado, Julián Contreras se enfrentó a su entrevista más comprometida, el Poli Deluxe de ‘Sálvame Deluxe‘. El hijo de Carmina Ordóñez acudió al programa para contar, de una vez por todas, qué es lo que está pasando en su vida, cómo es la relación con sus hermanos y cómo ha superado la muerte de su madre. ¿Quieres saber cuál fue el resultado de la entrevista?

El polígrafo de Julián Contreras empezó bastante fuerte. La primera pregunta que se le hizo fue la de: ‘¿Has exagerado en alguna ocasión tus problemas para que te sigan llamando de los programas de televisión?’ El joven contestó ‘No’, pero el polígrafo determinó que mentía. Julián exagera su vida personal para seguir ganando dinero a costa de la televisión, de eso no hay duda.

Uno de los rumores que más se ha extendido es que Julián Contreras ha mantenido relaciones sexuales con hombres, y es por eso por lo que era una de las preguntas claves del Poli Deluxe. ¿Cuál fue el veredicto? Se determinó que decía la verdad y que Julián no ha mantenido relaciones sexuales con hombres, al menos de momento.

‘Me levantaba y decía, se acabó’, Julián Contreras en ‘Sálvame Deluxe’

Parece que su paso por ‘GH VIP‘ no fue lo dulce que él creía. Desde que salió de la casa, su vida ha sido un auténtico calvario. Julián confiesa que, durante un año, escribía cartas a sus familiares despidiéndose ya que no quería seguir con vida. La cuestión es que también confesó que aún le atormentaba el hecho de que su madre, Carmina, no hubiese conseguido superar sus adicciones. ¿Tendría esto algo que ver en la situación personal de Julián?

Pero conforme iban pasando los minutos, el Poli Deluxe se ponía más picante. Una de las preguntas que se le realizó fue la de ‘¿Has participado en orgías?’. Julián reconoció que sí, que había realizado una orgía con cuatro mujeres y que, además, existen vídeos privados en los que se les ve manteniendo relaciones sexuales. Esto supuso un gran problema para Julián ya que han llegado a extorsionarle con ellos, aunque parece que a él le daba un poco igual.

Uno de los momentos más comprometidos, más que incluso el tema sexual, fue cuando se le preguntó sobre sus hermanos y la envidia. Él admitió que no tenía ningún tipo de envidia por sus hermanos, pero el polígrafo determinó que mentía. Finalmente, reconoció que sí, que tenía un poco de envidia en ciertos aspectos, pero que nunca en sentido negativo, sino positivo.

La entrevista a Julián Contreras fue, sin duda alguna, de las más comprometidas para ‘Sálvame Deluxe‘. ¿Quién será el siguiente?