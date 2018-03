Qué ver hoy en televisión, 31 de marzo

La mayor parte de las cadenas vuelven ya a su programación habitual en este sábado en el que todavía nos encontramos en Semana Santa, pero el grueso de los fastos ya ha pasado. Así pues, el mundo del corazón Made in Mediaset y el debate político más encarnizado retoman su protagonismo esta noche. ¿Qué ver hoy en televisión?

‘Sábado Deluxe’ en Telecinco (22:00 h)

Mientras la mayor parte de las cadenas se decantan por el entretenimiento, Telecinco no toca su programación y continúa con su apuesta decidida por sus propios programas. Hoy en día, con ‘Supervivientes’ triunfando en cada una de las tres galas que hace cada semana, todos los demás programas de principal cadena de Mediaset se alimentan de las noticias que a diario salen del reality más famoso. Obviamente, ‘Sábado Deluxe’ no es diferente, y con su polígrafo, colaboradores y su visión particular de la realidad, seguirá siendo líder un sábado noche más.

‘La Sexta Noche’ en La Sexta (21:20 h)

Otra cadena que no se mueve mucho de su programación habitual es La Sexta. Una noche más, vuelve con el gran debate de los sábados por la noche lleno de entrevistas, reportajes y mucha discusión entre tertulianos y políticos. El espacio presentado por Iñaki López y Andrea Ropero tampoco se toma vacaciones y sigue con su particular análisis de la realidad durante sus 5 horas de emisión en directo.

Cine en La 1 (22:05 h)

Mientras tanto, el resto de cadenas siguen con su apuesta decidida por el cine en las noches de los sábados. Este no es especial, así que opta un día más por el séptimo arte para entretener a los espectadores que apuesten por la televisión pública para ir acabando con el macropuente de Semana Santa con una sonrisa en el rostro.

Cine en Antena 3 (22:10 h)

Antena 3 es otra de las cadenas cuya apuesta por el cine de los sábados es decidida. Así llevan muchos meses, y así van a seguir una noche más para ofrecer entretenimiento, acción, diversión y drama a los telespectadores que se decanten por la primera cadena de Atresmedia.

Cine en Cuatro (22:15 h)

Finalmente, también Cuatro se decanta por el cine para las noches de los sábados, y un día más ofrece el séptimo arte con películas que han tenido bastante éxito en taquilla, y gozan de gran seguimiento en la pequeña pantalla. Una buena forma de ir cerrando este gran puente de la Semana Santa española.