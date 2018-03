El programa de la tarde de Telecinco ‘Sálvame’ nos tiene ya acostumbrados a broncas bastante sonadas. La gran parte de ellas suceden entre colaboradores y o bien con invitados que vienen un poco a calentar más el ambiente. ¿Cuáles son las mayores broncas de ‘Sálvame’? Te hacemos un repaso.

Paz Padilla contra todos

Aunque ahora ya tiene dominado el plató de ‘Sálvame’, al principio la presentadora tuvo que lidiar con todos los colaboradores. Cuando no estaba Jorge Javier, hacían un poco lo que querían, como si de un patio de colegio se tratase. Paz ya ha tenido broncas con Belén Esteban, quien ha abandonado el programa alguna vez.

Pero una de las más sonadas fue la que protagonizó con Kiko Matamoros. Este le dejó muy claro a la humorista que prefería trabajar con otros presentadores. La cosa empezó cuando Paz le preguntó a Kiko si invitaría a Toño Sanchís a su boda, y el colaborador le contestó “sí y a ti, así vais de parejita…”. Paz no se corta y le dijo: “no me interesa tu boda de plástico, cariño”.

Kiko Hernández con Lydia Lozano

De todos es sabido la estrecha amistad que hay entre Kiko y Lydia. Pero algunas diferencias entre ellos han hecho que ya no puedan ni verse. En el programa esto ha estado latente y ambos han tenido bastantes broncas. Al final, Lydia siempre ha acabado llorando y abandonando el plató porque parece que la confianza que había entre los dos se ha desvanecido. Al paso de los programas, ambos han hecho las paces, y Kiko (que se metía cada día con Lydia) ya no lo hace. Pero no son tan amigos como antes.

Jorge Javier y Belén

La ex de Jesulín de Ubrique estaba algo celosa con la relación entre Jorge Javier y la madre Kiko Rivera, que luego acabó definitivamente. Por diversas conversaciones, la Esteban explotó, cogió su bolso y se fue, y encima cargó contra Mila Ximénez, quien la acusó de un doble discurso. Entonces la bronca fue de tres. La relación entre todos no ha acabado de ser la misma desde aquel momento.

Mila y María Teresa Campos

En 2017, Mila Ximénez, que también ha tenido fuertes broncas con muchos colaboradores, se enfrentó a María Teresa Campos. Ésta y Jorge Javier Vázquez discuten, cara a cara, sobre temas de actualidad. Mila se metió con Mercedes Milá, pero Teresa la defendió y empezaron a discutir, hasta que la actual colaboradora de ‘Sálvame’ abandonó el plató.