Ana Mª, en ‘First Dates’: “Venimos de los Aliens”

Cuando tenemos una cita a ciegas hay el riesgo de encontrarse con personas algo extrañas. No es que Ana Mª fuera una extraterrestre, pero sí creía mucho en ellos y hasta aseguró que había tenido alguna que otra experiencia paranormal pero que no se acordaba.

Su cita en ‘First Dates’, Abel, no daba crédito a sus palabras. “Venimos de los Aliens, seguro”, decía ella. Abel en tono gracioso comentó: “Si te quitas el pelo pareces ET jaja…”. Un comentario que no gustó nada a Ana Mª, pero ella seguía con su tema. Sorprendentemente, aunque la cita parecía toda una locura, él dijo que era guapa aunque estaba un poco “pa allá” y ambos se gustaron lo suficiente para una nueva cita.

Esther, criticona y exigente

Claro que no sabemos si es mejor en una cita toparnos con alguien que cree que en los Aliens o con Esther, quien estuvo criticando a su cita desde el primer momento. No le gustaban sus tatuajes en los dedos, ni que tuviera hijos, ni su trabajo, ni que tuviera dudas en pagar al final la cena de ambos. De él dijo: “Si encima es feo y barrendero, apaga y vámonos”.

Tito tenía dos hijos, y ella le respondió que ya a estas alturas como no iba a tener niños, no quería cargar los hijos de los demás. Además Esther se enfadó cuando él no tenía claro si la iba a invitar a la cena, aunque dispuesto estaba. La cita estaba condenada a morir y no de amor precisamente.

Más parejas, amores y desamores

El restaurante de ‘First Dates’ está plagado de sorpresas. Este viernes ha acogido la cita entre Liam y Amador. El primero, que es extranjero, está enamorado de nuestro país, más concretamente de Andalucía, donde vive. El inglés-andaluz afirma ser un cierrabares. Y con Amador, su cita, tiene cierta afinidad.

Mientras que la cita entre Paloma, de 46 años, y Helmer, de 50, no ha cuajado. Ella ha estado cómoda durante la cena y quería una segunda, “me he divertido”, ha respondido. Pero Helmer se lo ha pensado y le dicho que no, pues cree que no tienen demasiadas cosas en común.

