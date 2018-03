Romántica cita entre jubilados, el momento tierno de ‘First Dates’

Hay momentos muy tiernos en ‘First Dates’ que nos dejan sin palabra. Este jueves, Miguel, de 67 años, y Carmen de 70, dos jubilados del sur, venían al restaurante en busca del amor.

Ambos, tras una vida ya plena y llena de recuerdos, se gustaron nada más verse. La cena fue a las mil maravillas y Miguel solo tenía buenas palabras para Carmen. De pronto, todas las parejas que cenaban en el restaurante se pusieron a bailar, incluidos Miguel y Carmen, y parecía que el tiempo se detenía.

Tras bailar, Miguel confesaba: “me he sentido como cuando un niño hace la comunión”. Esta pareja ha representado una de las citas más tiernas de todas las que han pasado por el programa. Mientras, ella decía que no se imaginaba una cita como esta. Al acabar la cena, la han sellado con un beso. Y Carmen le ha comentado a Miguel, “realmente este beso me ha llegado”, así que se han gustado tanto que van a tener una segunda cita.

María José: “Me encanta ir de cervezas”

María José, de 33 años, decía que sentía feliz una vez dejaba el trabajo y alguien le proponía ir de cervezas. En el restaurante de ‘First Dates’ se ha encontrado con Raúl, de 36 años. Ambos se miraban mucho durante la cena y podrían gustarse. De hecho, la primera impresión de Raúl hacia María José ha sido bastante buena: “Me mira directamente a los ojos y eso es bueno”.

Mientras que él ha comentado de ella que es una mujer agradable y se ve buena persona, “y creo que me gusta”. Aunque no ha sido una fuerte pasión, ambos se citan para una segunda vez.

Mientras que el caso de Flor, de 18 años, aunque madura, y Alberto, un buen chico, pero algo despistado en el amor, no ha acabado de cuajar. Flor le veía un poco inexperto, y ser buen chico no es suficiente, y le soltó: “eres el típico que de bueno eres tonto”. A pesar de esto, Alberto le ha dicho que sí tendría una segunda cita con ella, pero Flor no le ve como un amor, y como sucede otras veces, el chico ha tenido que oír aquello de “como amigo lo que quieras”.