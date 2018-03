Raquel, Sofía, Saray y María: nuevas nominadas de ‘Supervivientes 2018’

La cosa está entre mujeres. Porque en la gala de ayer hubieron nuevas nominadas de ‘Supervivientes 2018’: Raquel, Sofía, Saray y María.

Estaba claro que Saray saldría nominada por goleada, pues se ha enfrentado a todos, y muchos concursantes no quieren convivir con ella. En el ‘Lado Salvaje’ Saray se ha llevado casi todos los votos, y por parte del líder, Logan, ha sido su única amiga, Raquel, la nominada.

Mientras que Sofía está en el punto de mira del ‘Lado Civilizado’. Y Sergio, como líder subía a la palestra a María, precisamente por una polémica conversación con su amiga Sofía.

Nominadas del ‘Lado Salvaje’

Estaba bastante claro que tanto María Jesús como Romina, que protagonizaron enfrentamientos con Saray durante la gala, la votarían. También ha recibido los votos de Maestro Joao, y Fernando. Y Saray y Raquel han votado ha votado a Fernando.

Logan, como líder del ‘Lado Salvaje’, ha añadido a la lista de nominados a Raquel: “Es difícil porque tengo muchos cariño a todos y tengo que tomar la decisión mejor para todos, así que voy a nominar a mi querida compañera Raquel Mosquera”. Ha pensado que puede aportar menos a la supervivencia que el resto y en las pruebas físicas.

Nominadas del ‘Lado Civilizado’

La cosa estaba clara, y Sofía ha recibido la votación de Alberto, Adrián, Francisco e Isabel. Mientras que su amiga, María, ha decidido votar a Isabel, “no tengo nada en contra de ella, me cae muy bien pero es por descarte, porque me llevo muy bien con todos”.

Francisco, por ejemplo, que ha nominado a Sofía, ha comentado: “simplemente porque es la que menos aporta al grupo y estamos en un programa de supervivencia”.

Sergio, que se ha alzado como líder del ‘Lado Civilizado’ en la prueba de la apnea, ha cerrado la lista de nominaciones con María. Ha dejado claro porque la nominaba: “Hay muchas mujeres luchando y esa conversación no se hubiera producido si una de las dos no lo hubiera querido y también porque, aunque admiro que sea vegetariana, el hecho de no poder matar animales también afecta al grupo, es como un toque de atención”.

¿Quién será la nueva ‘asilvestrada’ de la isla? Puedes votar hasta el jueves que viene para salvar.