‘Sálvame’ desvela los verdaderos motivos de la ruptura entre Alejandro y Sofía

Alejandro Albalá decidió poner fin a su relación con Sofía mientras esta se encuentra en la isla. Supuestamente el problema era Logan, pues Sofía ha estado “roneando” con el superviviente y no tenía claros sus sentimientos.

‘Sálvame’ desveló este miércoles que Logan no era el motivo de la ruptura de la pareja. Al parecer, los problemas entre ambos empezaron antes y así lo explicó Cristian, hermano de Sofía.

Cristian contó que su hermana se enfadó con su chico días antes de irse a ‘Supervivientes’ y el reality fue el problema. Quien iba a ir a la isla era Alejandro, pero finalmente fue su novia y el chico se enfadó. La pareja discutió mucho y podían haber roto antes de que ella fuera a la isla.

Lo que nos descubre que al coqueteo de Sofía en la isla le precedió una batalla por el protagonismo en el reality.

Durante el programa, la madre de Sofía y Cristian, Maite, entró en directo porque tuvo unas malas palabras sobre Mila Ximénez y llamó para pedir perdón. Cristian, que no parece ni hermano de Sofía ni hijo de Maite al mostrar cierta “cordura”, ha justificado a su madre explicando que es muy impulsiva pero que no tiene problemas en pedir perdón. Y así lo ha hecho. Ambos se emocionaron porque ahora Maite no pasa por su mejor momento.

Bustamante y su divorcio

David Bustamante ha hablado sobre su divorcio con Paula Echevarría. Pero según los colaboradores de ‘Sálvame’, el cantante ya quería hablar antes, pero le ofrecieron “125.000 euros y él pidió 200.000”.

Además, Mila Ximénez ha asegurado que David “miente” cuando afirma que fue él quien rompió la relación. El paso del tiempo y el desgaste podrían ser motivos de la ruptura, según el cantante. Pero lo cierto es que, Mila afirma que esta relación no tenía más remedio que romperse: “Miguel Torres se había afianzado en la vida de Paula”.

Gustavo comería cucarachas por María Lapiedra

Aunque María no está dando nada de juego en la isla, Gustavo sigue apoyando a su novia. Lejos de las polémicas entre ambos, el colaborador asegura que por ella comería cucarachas. El comentario ha venido a cuento porque Logan y Romina, cada vez más juntos en la isla, han llegado a comer cucarachas juntos.