Las películas más repetidas en televisión por Semana Santa

Llega la Semana Santa y cambia por completo la programación de la televisión para dejar paso a las películas que recrean la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En las diferentes cadenas de televisión podremos encontrar películas diferentes pero a la misma vez iguales ya que Jesús solo tuvo una vida, y esa es la que nos muestran en las diferentes películas.

¿Cuál es el problema? Pues que parece que no existe un repertorio variado en lo que se refiere a las películas de Semana Santa. Todos los años ponen las mismas pelis a las mismas horas. Que sí, que sabemos que, normalmente, las personas salen a la calle y no están pendientes de la televisión todo el tiempo, pero, ¿Es necesario repetir las mismas películas tantas veces?

¿Cuáles son esas películas más repetidas? En lo que se refiere a la vida de Jesús, ‘El Manto Sagrado‘ o ‘El día que murió Cristo‘ son dos de las más repetidas, pero no hay que olvidar la película de ‘Ben Hur‘, un clásico, ni la de ‘La pasión de Cristo‘, un film bastante popular.

‘En busca del perdón‘, ‘El Papa Juan Pablo II‘ e incluso la película de ‘Cleopatra’, son otro de los títulos que más se suelen ver en la televisión en estos días. ¿Qué prefieres ver otra cosa que no sean películas sobre la vida del que murió en la cruz? Pues te recomendamos que esperes a que caiga el sol para ver otro tipo de películas, aunque, en ocasiones, es posible que también sean repetidas.

Pero, ¿Quieres ver alguna película de Semana Santa que no sean las más típicas? Por suerte, puedes. La primera opción es ‘Life of Brian‘, una película que habla de Brian, un chico que nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Es interesante ver el contraste de dos vidas que han tenido lugar el mismo día, ¿No?

Otra opción conocida, aunque no tan repetida, es ‘The Last Temptation of Christ‘, una película de Martin Scorcese que trata sobre la religión católica y Jesús, un carpintero de Nazaret que decide atender a la llamada de Dios. Es un film muy interesante, sin ninguna duda, y mucho menos visto.

Así que tienes dos opciones, o bien te conformas con ver las películas más repetidas de la Semana Santa, o bien buscas corrientes alternativas que ofrece la televisión como las que hemos nombrado. ¿Con qué te quedas?