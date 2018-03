Qué ver hoy en televisión, 28 de marzo

Llegamos al miércoles en la semana más pasional de todo el año en España y las cadenas televisivas se preparan para el gran puente con programaciones especiales. Para esta noche, en previsión de los días libres que nos llegan, vamos a tener mucho entretenimiento para recibir el descanso con buen humor. ¿Qué ver hoy en televisión?

‘Got Talent España’ en Telecinco (22:00 h)

¿Te has perdido los mejores momentos de las semifinales de ‘Got Talent España’? Si es así, no te pierdas este programa especial en el que podrás recuperar actuaciones únicas, como la poesía de César Brandon que nos puso a todos los pelos de punta. Antes de que llegue la repesca y la gran final, disfruta de los grandes artistas que han pasado por el talent show de Telecinco que presenta Santi Millán.

‘Desaparecidos’ en La 1 (22:40 h)

Mientras tanto, La 1 no ceja en su empeño de posicionar el espacio que presentan Paco Lobatón y Silvia Intxaurrondo. Queda clara la apuesta de la cadena pública por el programa, ya que no descansan y vuelven con nuevos casos de personas desaparecidas en España para esta noche de miércoles de Semana Santa.

‘Mentes criminales’ en Cuatro (22:45 h)

Otros que van a la suya son los responsables de Cuatro. Esta noche emiten el capítulo 12 de la longeva serie ‘Mentes criminales’, que ya afronta su temporada número 13. En la entrega de hoy, el equipo se marcha hasta Nueva York para investigar los brutales ataques producidos en Central Park. Después, la cadena emitirá más episodios de otras temporadas.

Cine: ‘La isla mínima’ en Antena 3 (22:40 h)

Mientras tanto, los responsables de Atresmedia sí que pausan su programación habitual. En el caso de la primera de sus cadenas, Antena 3, optan por el cine español con ‘La isla mínima’. Un tremendo drama policíaco que nos lleva a los albores de la joven democracia española en el año 80, donde un policía de la nueva hornada y su compañero de la vieja guardia harán frente a un homicidio de difícil solución en un momento complicado para ambos. La obra de Alberto Rodríguez está interpretada por Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre.

Cine: ‘Doomsday: el día del juicio’ en La Sexta (22:40 h)

Por último, La Sexta sigue emitiendo su habitual cine de prime time. Esta noche, la historia va de futuro distópico con plaga mortal incluida y zona prohibida. El virus Reaper acabó con la vida de miles de personas, y tuvo que ser contenido en un área afectada separada por una muralla del resto de la civilización. En esta película de Neil Marshall veremos a Rhona Mitra introducirse entre los infectados para buscar una solución definitiva al problema.