Una oleada de robos violentos estalla en ‘Servir y proteger’

Cada minuto cuenta en ‘Servir y proteger‘ y eso lo saben de buena tinta en la comisaría de Distrito Sur. La policía trabaja a contrarreloj para evitar más suicidios de chicas jóvenes. Parece que todos tienen una conexión y la policía ha iniciado una investigación para llegar al fondo del asunto. Mientras tanto, Fede ayuda a Ramón, el amigo de Lola, a encontrar su móvil.

¿Qué veremos en el episodio de hoy de ‘Servir y proteger’? Parece que Alicia e Iker están empezando a conectar en el trabajo. Su relación como compañeros va viento en popa, ¿Llegarán a algo más? Alicia, a veces , se siente muy sola y no le vendría mal alguien que la acompañase durante el embarazo.

Pero esto no es la única novedad que vamos a encontrar. Estalla una oleada de robos violentos en el barrio que mantendrá a toda la comisaria ocupada. Miralles piensa que los robos violentos están siendo causados por una banda internacional organizada. No son aficionados, desde luego que no. La investigación les tomará mucho tiempo y los veremos bastante preocupados.

Tras realizar una pequeña investigación para saber quién es el que le ha robado el móvil a Ramón, el amigo de Lola, y descubrir al culpable, Fede se está dando cuenta de que Ramón quiere ser algo más que un amigo de Lola. Le está ganando terreno y esto hace que el joven policía se desespere ante esta situación. ¿Quién conseguirá finalmente conquistar a Lola en ‘Servir y proteger’?

Además, parece que la relación entre Julio y Quintero no va del todo bien. En los próximos episodios ocurrirá algo que le hará cargar contra su hijo, y esto tendrá una consecuencia para todos. Julio dará una noticia que preocupará tanto a Quintero como a Alicia.

El empresario está en estos momentos más ocupado en solucionar las amenazas de Somoza que en sus negocios. El colombiano quiere que ambos sean aliados para la distribución de cocaína en Europa, pero Quintero no quiere hacer negocios con Somoza. Esto está provocando una situación de tensión ya que el empresario colombiano a amenazado a Quintero con Alicia y Julio.

¿Qué pasará en los próximos episodios de ‘Servir y proteger? Parece que la cosa está muy tensa y que en los próximos días viviremos momentos claves y muy emocionantes en el barrio de Distrito Sur. ¿Te lo vas a perder? De lunes a viernes a las 16:25 horas en TVE.