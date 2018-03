Conocemos los nuevos nominados de ‘Fama a bailar’

La gala número 13 de ‘Fama a bailar’ ha sido bastante dura ya que tenemos nuevas nominaciones. Los concursantes han repetido las coreografías que realizaron el domingo para ser propuestos para la inmunidad y parece que muchos han conseguido mejorar. No obstante, no todos han cumplido con su coreografía y, por tanto, han resultado siendo nominados.

Txemay Laura no han estado demasiado bien coordinados durante su coreografía. Les ha faltado mucho para tener una coreografía limpia y perfecta. Esto lo han recalcado mucho los profesores de la academia y es que quieren bailarines que sean limpios y que tengan las coreografías totalmente acabadas. Es por eso por lo que Laura ha sido la primera nominada de la noche y, por tanto, Txema se ha visto arrastrado por su compañera.

Laura se esperaba que la nominasen esta semana ya que tenía claro que la coreografía no estaba lista. Es cierto que han estado mejor que en la gala del pasado domingo pero, aún así, les ha costado bastante mantener el nivel que exigen los profesores.

La segunda pareja nominada de la noche ha sido la compuesta por Ester y Pablo. Es cierto que han estado más concentrados y han tenido una mejor coordinación que en la gala del pasado domingo. Aún así, parece que a la pareja le falta algo aún. No sabemos si es el estilo o si es que no se compenetran bien bailando.

¿Lo peor de todo? Que no transmiten nada al público ni a los profesores, por lo que, al final, las coreografías no llegan a causar emociones, por muy bien que lo hagan, que no es el caso. Ester ha sido la segunda nominada de la noche y, por tanto, arrastra de nuevo a Pablo a las nominaciones. ¿Se salvarán en esta ocasión de salir de ‘Fama a bailar‘?

Es cierto que preparar las coreografías en tan poco tiempo no está siendo nada fácil para los concursantes de ‘Fama a bailar‘, de ahí a que sean pocas parejas las que hacen una actuación perfecta, es más, aún no hemos visto ninguna. No obstante, el nivel está subiendo cada vez más y se nota que las coreografías son más complejas de ejecutar. ¿Quienes serán capaces de soportar el nivel que están imponiendo los profesores de ‘Fama a bailar’?

No te pierdas la gala de esta noche a las 21:00 horas en el canal #0 de Movistar + si quieres saber quién es el próximo expulsado de ‘Fama a bailar’.