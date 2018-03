Belén se enfada con Terelu y explota en ‘Sálvame’

Las hijas de Belén Esteban y Terelu Campus ya han llegado a la mayoría de edad (tenemos cuerda para rato) y esto abre un gran debate sobre la presencia de las hijas en los medios.

En el programa ‘Sálvame’ se habló de este tema, concretamente, del posado de Terelu Campos junto a su hija Alejandra con motivo de su mayoría de edad. Aunque Terelu está en Málaga siguiendo la Semana Santa, Belén Esteban interpretó que Terelu llamó al director del programa para frenar este debate.

Belén estalló porque la noticia de la mayoría de edad de su hija, Andrea, abrió programas durante quince días. Pero Terelu, que entró en directo, lo negó “yo no prohíbo ni censuro nada”.

Además Belén dijo que la exclusiva con hija es para ganar dinero, simplemente, mientras que Terelu comenta que lo que pretende es presentarla, porque inevitablemente, por la mayoría de edad, su hija Alejandra va a salir en todos sitios.

Terelu sigue negando la polémica: “Os puedo asegurar que yo no llamé para que no hubiera debate”, ha desmentido la colaboradora. Sí llamó, pero fue por otro motivo: “El director me llamó y me habló de una cosa de la que no puedo hablar pero que no se correspondió con la realidad y yo le llamo muy enfadada”.

Lo que está claro es que el tema traerá cola y será nuevamente la comidilla del programa ‘Sálvame’ durante las tardes.

Belén, también enfada con Makoke

Belén Esteban sigue como protagonista y arremete contra Makoke y Kiko Matamoros. Pues la mujer de éste aseguraba en ‘Viva la vida’ donde colabora, que el resto de colaboradores de ‘Sálvame’ maquillan la vida de Belén Esteban y la sobreprotegerla.

Al escuchar sus palabras, Belén contesta a Makoke: “¿En qué maquillo yo mi vida? Dejadme tranquila, yo ni os nombro. Feliz Semana Santa”. Y se ha quedado tan tranquila. ¿Quiere Makoke una nueva polémica para salir a la palestra?

Esta tarde los colaboradores seguirán con sus disputas y harán un repaso a los acontecimientos de la isla de ‘Supervivientes 2018’ que viene siempre cargado de novedades. Hoy a partir de las 16h en Telecinco.