Un baile subido de tono y un corte, en ‘First Dates’

El programa de ayer de ‘First Dates’ centró toda su atención en la cita de Alexandra, alias Alexia, de 27 años, e Ibra, estudiante de Barcelona, de origen guineano.

La cena iba bien. Alexia, encantada con el color rosa, le explicó a Ibra que todo lo tiene rosa y que le encanta el mundo Hello Kitty. Todo estaba normal, hasta que la pareja se fue al reservado y ella, que era tripper, le hizo un baile la mar de sensual a Ibra, algo que parecía gustarle.

Alexia siguió su baile con caricias, besos y lengüetazos en el cuello de Ibra. Ella le comentó que buscaba un hombre que no fuera celoso, “puesto que debe aceptar mi trabajo, en el que estoy con otros hombres, me exhibo…”. La chica era adicta al gimnasio y a los tatuajes.

Ibra le hacía muchas preguntas sobre su trabajo. Cuando llegó el momento final, Alexia dijo sí a su cita, pues le interesaba Ibra, pero éste, pese al baile que hizo la chica, se lo pensó mejor y dijo que no quería una segunda cita. Algo que sorprendió a ella y a la audiencia, pues él parecía encantado con su baile. Una de las razones por las que no quería cita fue porque la veía a ella demasiado liberal. Así que suponeos que el baile no le gustó del todo al chico.

First Dates Lessons

Conocedores de los entresijos del amor en Firts Dates quieren aconsejar al personal para que las citas les vayan mejor. Por ello, salen a la calle para preguntar a parejas sobre el amor y detectar en qué estamos fallando, dando siempre consejos.

Richard Pena, redactor del programa, nos proporciona los mejores trucos de seducción para triunfar en el amor. Por ejemplo, algo que no debemos hacer es impresionarla a la persona que nos gusta, ‘adornando’ nuestra vida. La mayoría de veces, mentimos cuando nos ponemos nerviosos, nos gusta mucho la persona que estamos conociendo y no queremos que se haga una mala idea de nosotros. “La primera impresión puede ser determinante para el éxito o el fracaso de la cita, y no queremos jugárnosla”, comentan desde el programa.

Y aconseja que una buena primera impresión no debe basarse en mentiras. Hay que decir siempre la verdad, sino todo esto puede tener consecuencias.