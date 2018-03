Amaia y Alfred (OT) vuelven a triunfar en la noche de Cadena 100

Donde van, triunfan. Amaia y Alfred están de moda y lo saben. Por eso son la sensación en cualquier gala a la que asisten. Hace poco lo lograron en la de Cadena Dial, donde actuaron y se lucieron en las islas Canarias. Ahora no se han tenido que ir tan lejos, pero han hecho lo propio en la gran noche de la Cadena 100.

El pasado sábado se celebró en el WiZink Center de Madrid una de esas citas ineludibles para todos los amantes de la música. Evidentemente, la pareja que va a ser la representante de España en el próximo Festival de Eurovisión de Lisboa el próximo 12 de mayo no podía faltar, y así fue.

Alfred y Amaia fueron la pareja protagonista, ya que eran los más buscados por los periodistas y fotógrafos en la alfombra roja. Así pues, la ganadora y el finalista de ‘Operación Triunfo’ siguen haciendo honor al nombre del programa que les ha dado la fama y continúan con su marcha de triunfo en triunfo.

En una cita en la que estuvieron acompañados por decenas de músicos de la primera línea española, los dos jóvenes sobresalieron con su naturalidad habitual. De hecho, Amaia, según los expertos, lució sencilla, con un look perfecto para cualquier día de Semana Santa. No obstante, la chica, natural como ella es, no se puso en manos de grandes diseñadores para confeccionar su vestido. De hecho, usó una célebre marca española con top y pantalón culotte de Zara. No cabe duda de que para lucir no hace falta gastarse una millonada.

Amaia y Alfred estuvieron muy bien acompañados en la noche de Cadena 100

Pero, como es evidente, aunque Alfred y Amaia acapararon buena parte de la atención, no fueron los únicos. En un evento de tal magnitud, lo más granado del panorama musical español estuvo presente, como debe ser.

Otros que no se quisieron perder la gala fueron Pablo López, Malú o Rosana. Además, también asistió Amaia Montero, cuyo nuevo look había causado gran expectación. Y no defraudó la ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’. La vasca lució nueva figura y rostro y llamó mucho la atención.

También fue muy comentado el recargado look de Soraya Arnelas, otra ex triunfita que igualmente llamó la atención con sus vuelos acrobáticos durante su actuación.

Sea como fuere, una noche más pudimos disfrutar del desparpajo de Amaia y Alfred. ¡Ojalá sigan siempre tan simpáticos y naturales!