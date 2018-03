Alejandro deja en directo a Sofía en ‘Tierra de Nadie’

El segundo debate del programa de Telecinco, que gira en torno a ‘Supervivientes 2018’, ‘Tierra de Nadie’, dio este martes algunas sorpresas.

Entre estas, y tal como anunció Kiko Hernández en ‘Sálvame’, Alejandro Albalá, viendo el caso que le está haciendo su novia, Sofía, en la isla, decidió romper en directo diciendo que ya no es su novia dentro del programa. A partir de este momento ya nos son novios, “y ya no debe influirme lo que diga ella en la isla”, comentó. Literalmente afirmó que “Me desligo de la defensa directa de ella y yo creo que a día de hoy, mi relación con Sofía ha terminado”.

Y menos mal, porque Sofía sigue encandilada con Logan y hasta comenta que le echa de menos por las noches. En confesiones en El Mirador, donde están habitando ahora Melissa, Saray y Sofía, esta dijo que Alejandro apareció en su vida así de casualidad y le hizo gracias, pero que no es el hombre de su vida. Comentó cómo empezaron a salir, cómo se conocieron y soltaba confesiones: “Dejo claro que a Alejandro no le puedo considerar novio, a día de hoy, sé que no es el amor de mi vida”. Esto le aproxima más a Logan, aunque éste cada día está más cerca de Romina.

En el plató, Oriana pidió perdón a Albalá por cómo se había portado con él durante el pasado programa. Mientras que ella se enfrentó a Gahona, como suele ser la costumbre, formando ya un dúo de lo más singular en ‘Tierra de Nadie’.

Saray y Sofía vuelven

Tras unos días en El Mirador, donde han estado mejor que nunca, pues Saray confesaba a Sofía que aquí estaba super bien porque no tenía que darle los buenos días a gente que no quiere, ambas regresaron con sus grupos.

La bienvenida no fue muy buena. Pues Saray sigue estando en medio de todos los problemas. Por un lado, pocas personas la soportan, se ha enfrentado a María Jesús y Romina dice de ella que como vuelva la saco a patadas. Además, se ha puesto en entredicho que Saray podría haber robado comida a sus compañeros. Algo que va a marcar el debate y la gala de ‘Supervivientes 2018’ durante los próximos días.

¿Qué pasará con los robinsones? Todo esto y más este jueves durante la gala de ‘Supervivientes 2018’.