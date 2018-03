Alejandro Albalá corta la relación con Sofía en el plató de ‘Supervivientes 2018’

Desde que entró en ‘Supervivientes 2018‘, Sofía ha tenido una obsesión, Logan. No ha habido día que no se haya acercado a él y que no haya comentado lo cómoda que está con el modelo. Además, Sofía también ha declarado en más de una ocasión que Alejandro Albalá no es su novio, sino que se están conociendo.

La relación que empezó en las pasadas Navidades se ha visto truncada por la participación de Sofía en el programa. Ella ha sentido nuevas pasiones que han hecho que el amor que estaba sintiendo hacia Albalá se haya esfumado como la espuma. Kiko Hernández ya había predecido esta situación, pero parece que Alejandro no quería abrir los ojos y seguía defendiendo a la maña.

Ahora, Alejandro Albalá, ha acudido al plató de ‘Supervivientes 2018’ para cortar toda relación con Sofía con Jorge Javier como testigo. Ya no quiere seguir defendiéndola. “Esto ya me cansa y me duele que no me haya mandando ningún mensaje”, dijo el joven. Se ha desligado por completo de su defensa y parece que, ahora, Sofía está sola. No tiene a nadie que la defienda en el plató del programa.

Sofía aseguró que, de no tener pareja, se casaría con Logan en ‘Supervivientes 2018’

En una de sus múltiples confesiones, escuchamos a Sofía decir que de no tener pareja, se casaría con Logan y que lo echaba mucho de menos por haberse ido al lado Salvaje de la isla. No obstante, en otras ocasiones, la maña había declarado que no consideraba a Alejandro Albalá como su novio, por lo que parece que Sofía no sabía ni lo que quería.

Por ahora, Sofía no ha recibido la noticia de que ya se ha quedado sin novio, pero no sabemos si esto le afectará demasiado ya que la joven ha confesado en ‘Supervivientes 2018‘ que no sentía a Alejandro Albalá como el amor de su vida.

Por si fuese poco, Sofía ha declarado que empezó a salir con él por el momento, no porque realmente le gustase. Admite que ha tenido detalles muy bonitos con ella y que se pasaban horas y horas hablando juntos, pero que, viéndolo desde otra perspectiva, no lo ve para toda la vida.

Alejandro Albalá está muy dolido por toda esta situación, y no es para menos ya que ha defendido lo indefendible en el plató de ‘Supervivientes 2018’. ¿Qué pasará ahora con Sofía? ¿Se lanzará a por Logan ahora que tiene vía libre?