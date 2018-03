Barranco le da una cita sin cámaras a María en ‘MYHYV’, la nueva pretendienta

A pesar de que Barranco le afectó mucho la marcha de Rocío de ‘MYHYV’, está claro que el chico está cómodo con el resto de sus pretendientas, especialmente con Iris, con la que ha tenido una cita especial muy interesante. Tanto Iris como Barranco se han vacilado durante toda la cita, pero parece que a los dos les gusta este rollo y, al final, han terminado besándose.

Durante la cita, además de hablar de la marcha de Rocío, Iris le ha preguntado si está más cómodo con ella o con Sarai. Barranco le ha contestado que, ahora mismo, está más cómodo con ella y que por eso le ha dado dos citas seguidas. Parece que Iris tiene mucho terreno ganado, aunque no puede cantar victoria ya que llegan curvas al trono de Barranco.

María, la nueva pretendienta de Barranco, lo ha conquistado en la primera cita. La pretendienta no estaba nada convencida de que la cita hubiera salido bien, pero parece que sí. Barranco ha confesado que estuvo muy bien con ella y que ha notado cierta complicidad, es más, ¡Le ha dado una cita sin cámaras! Todo el mundo se ha quedado impresionado ya que es la segunda cita de María y, además, sin cámaras.

La nueva pretendienta está muy ilusionada por esto, como es lógico, a pesar de que el resto de chicas se hayan molestado con su tronista. No entienden por qué le ha dado la oportunidad a una recién llegada. Las otras citas han sido para Sarai y Alazne.

Por otra parte, Marita ha decidido visitar a su ex tronista para decir que ya ha superado lo de Barranco. Es cierto que la chica lo pasó muy mal, pero, después de un tiempo, ha conseguido decirle adiós a Barranco y, además, viene con un mensaje. Marita ha dicho lo siguiente: ‘Me he dado cuenta de una cosa, cada vez que una chica sube mucho contigo, se estanca‘. Nagore ha apoyado la teoría de Marita ya que todas las chicas que han tenido una cita sin cámaras con él se han terminado marchando.

¿Qué le espera a Barranco en las próximas citas de ‘MYHYV’? Tendremos que estar atentos para ver si la teoría de Marita es cierta ya que, en estos momentos, el tronista está bastante frío y distante con Sarai, que era su favorita.

