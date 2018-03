Los aprendices de ‘Maestros de la Costura’ trabajarán con materiales sacados de la basura

Desde que llegaron al taller de ‘Maestros de la Costura‘, los aspirantes saben a la perfección que necesitan aprovechar todo el tiempo que les dan para realizar sus creaciones. Si un diseño no está terminado, no pueden validarlo, por lo que el esfuerzo y el empeño no habrá servido para nada. ¿Qué pruebas les esperan hoy a los concursantes en ‘Maestros de la Costura’?

En la primera prueba, los concursantes tendrán que diseñar trajes típicos de México, Japón, China, Austria, Marruecos, India y Rusia, uno para cada uno de los concursantes. Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, fundadores y directores creativos de la firma Alvarno, serán los encargados de ayudarles con este gran reto. ¿Qué traje será para cada uno?

Para la prueba en exteriores, los chicos se trasladarán al IED Madrid, el Instituto Europeo de Diseño. Ahí, los chicos tendrán que rediseñar un vestido de cocktail y un mono de Coosy para Miranda Makaroff y Paula Ordovás, respetando la filosofía de la marca. Y todo esto en tan solo 90 minutos.

Virginia Pozo, fundadora y diseñadora de la marca, les hablará a los concursantes de ‘Maestros de la Costura‘ sobre las claves de su éxito, que no ha sido poco. Ha logrado conquistar a una gran cantidad de blogueros y de rostros conocidos, así que Virginia tiene el éxito asegurado.

La prueba de eliminación no será sencilla. Los concursantes de ‘Maestros de la Costura’ deberán hacer un diseño con elementos sacados de la basura. Deberán confeccionar un plumífero hecho con redes de pesca, una cazadora cortavientos realizada con tejido sacado de los posos del café, una bomber con un montón de botellas PET y un conjunto de pantalón y camiseta con algodón reciclado.

Esta prueba viene a raíz de la iniciativa de Javier Goyeneche, presidente y fundador de ECOALF, la primera empresa española que realiza prendas y complementos a partir de algunos desechos. El proyecto se llama ‘Upcycling the Oceans‘ y Javier quiere demostrar a todo el mundo que se pueden realizar prendas exquisitas a partir de materiales reciclados.

Después de la prueba de eliminación, uno de los concursantes deberá abandonar el taller definitivamente. Ya quedan muy pocos programas y el nivel de exigencia es máximo. ¿Quién no aguantará la presión y se irá directo a casa? Si quieres saberlo, no te pierdas esta noche ‘Maestros de la Costura’ en la 1 de TVE a partir de las 22:30 horas. ¿Quién será el próximo expulsado?