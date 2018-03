Alfred da sus favoritos de ‘Fama a bailar’ mientras Amaia interpreta una canción de El Kanka

El programa de ‘Fama a bailar‘ da comienzo a su tercera semana de concurso y lo hace a lo grande, con dos grandes cantantes que se han ganado el amor del público y un pase al festival de Eurovisión. Amaia y Alfred estuvieron presentes en la gala de ‘Fama a bailar’ interpretando su tema eurovisivo.

Pero no solo actuaron Amaia y Alfred, no, sino que los chicos de la academia acompañaron a estos dos grandes artistas con una coreografía diseñada por Iker Carrera. La coreografía fue espectacular y los chicos estuvieron fantásticos, tanto el viernes como el domingo, que fueron los días que acudieron a la academia los dos ex concursantes de Operación Triunfo.

Amaia y Alfred visitaron la escuela de ‘Fama a bailar’

Pero no solo acudieron a la gala, sino que, como ya hizo Mimi, Amaia y Alfred también visitaron la escuela y estuvieron hablando con los chicos durante un buen rato, tal y como hicieron Patricia Conde y Ángel Martín hace ya unos días. La visita ha sido muy divertida y es que los chicos de ‘Fama a bailar‘ estaban deseando conocer a Amaia y Alfred, nuestros representantes de Eurovisión.

Pero no solo los bailarines estaban emocionados por la visita. Alfred confesó que estaba muy emocionado de estar en la escuela ya que, hace muy poco, él mismo estaba en esa situación. Fue un choque bastante grande tanto para Alfred como para Amaia, pero todo salió a pedir de boca.

Alfred se animó incluso a dar los nombres de sus favoritos: Saydi, Claudia y Diana, aunque también aclaró que todos eran muy buenos bailarines y que se merecían llegar a la final. Pero no podía evitar sentir algo especial cuando bailaban estos aspirantes a ganadores de ‘Fama a bailar’.

Amaia, como ya hemos adelantado, recordó su paso por Operación Triunfo en La 1 de TVE. Ella ha sido muy feliz dentro de la academia de OT y espera que los concursantes de ‘Fama a bailar‘ también lo sean, aunque a veces se haga difícil o parezca muy complicado. Amaia les ha dado ánimos para continuar con su carrera y que, pase lo que pase, ellos ya son ganadores.

Por último, y por petición de Adrián, Amaia cantó una canción de El Kanka llamada ‘Qué bello es vivir’. La visita del fin de semana de Amaia y Alfred les ha dado fuerza a los concursantes que se enfrentan a la inmunidad y a una nueva semana de nominaciones y expulsiones.

