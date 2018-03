Amaia (OT) se pinta vello en sus axilas y las redes enloquecen

La última ocurrencia de Amaia, ganadora de ‘Operación Triunfo 2017′ ha sido pintarse el vello en sus axilas, y sus miles de fans han enloquecido. ¿Cuál es el motivo de esta peculiar historia?

Es obvio que la futura representante de España en el Festival de Eurovisión 2018 que tendrá lugar en Lisboa el próximo 12 de mayo está en boca de todos. Amaia, junto a su pareja Alfred, están de moda, y cualquier cosa que hagan es noticia, por ejemplo, pintarse el vello de las axilas.

Amaia es una chica que se considera feminista, y así lo ha afirmado cada vez que ha tenido ocasión. Y dado que TVE y Gestmusic han repartido revistas a los fans con fotos de la cantante firmadas, la chica ha decidido tener un gesto con su imagen.

Resulta que en la gala de dónde salen estas fotografías, donde la navarra luce un bonito vestido rojo, la chica no se había depilado el vello de la axila. Sin embargo, dicha parte de su cuerpo fue retocada con Photoshop para que quedase perfectamente lisa.

Al parecer, diversos ejemplares firmados por la chica que se han enviado a los fans tenían un extra, y era un nuevo retoque que Amaia Romero había hecho a sus fotos, incluyendo pelo en las axilas que la distribuidora de la revista había decidido quitar.

Este gesto ha encantado a los fans, que no han tardado en hacerlo público en sus diversas redes sociales. Se encuentran comentarios diferentes que alaban a la chica por su valentía debido a sus ganas de mostrarse natural, como ella es.

Amaia ya había ‘pasado’ de depilarse en una gala de ‘OT 2017’

Al parecer, en una gala de ‘Operación Triunfo’ Amaia debía lucir un vestido corto. No obstante, la chica, ni corta ni perezosa, prefirió no depilarse las piernas, ya que considera que las mujeres también tienen pelo, según comentaba con Aitana, y no hay motivo para esconderlo.

Además, tampoco es una chica que disfrute vistiendo tacones. Ya en una gala junto a Alfred en ‘Operación Triunfo’ optó por quitárselos mientras cantaba ‘City of Stars’.

Es evidente que nos podrán gustar más o menos sus decisiones e ideas, pero Amaia, la ganadora de ‘OT’, tiene una fuerte personalidad y las cosas claras. Lo mismo se desprende de las declaraciones de Alfred. No es de extrañar que a día de hoy sea una pareja tan de moda en España. Esperemos que esa complicidad se note cuando canten ‘Tu Canción’ en el Festival de Eurovisión de Lisboa.