La relación entre Gustavo González y María Lapiedra sigue siendo protagonista de las tardes de ‘Sálvame’. Mientras que la actriz está ajena a estas disputas en la isla, su novio estalla a cada minuto que se entera de nuevas noticias.

Rafa Mora dio a entender ayer en el programa que la relación entre ambos tiene fecha de caducidad. Pero es solo que se acabe el amor en el tiempo, sino que María Lapiedra y su ex marido Mark ya habrían determinado que ella pondría fin a la su amor con Gustavo una vez viniera de la isla y se hiciera algún deluxe. Es decir, que es algo ya pactado entre ambos.

Quinta bomba de las confesiones de María

A su vez, el programa dio a conocer la quinta bomba entre las confesiones públicas entre María Lapiedra y Kiko Hernández. La ahora superviviente le confesó a Kiko que Gustavo González no tiene problemas económicos, y que quería coger el móvil de su novio para mirar el teléfono de su mujer y filtrarlo al programa. Y todo ello sin que Gustavo se diera cuenta.

Suponemos que esta noticia no va a gustar nada al colaborador, que siempre defiende a su mujer y que no le gusta nada que María vaya hablando por ahí de su vida privada. Imaginamos que el lunes Gustavo hará la réplica, o estará tan enfadado que ni siquiera pisará el plató.

Sofía y los mensajes con su ex

Alejandro Albalá no gana para sustos. Ahora se le abre otro frente con su novia, Sofía, que está concursando en ‘Supervivientes 2018’.

Sofía podría haber intercambiado mensajes de móvil con su ex novio, Hugo Paz. Y le mandaría cosas del tipo ¿Sabes que sólo te he amado a ti?. Algo que no va a gustar nada a Alejandro que podría hacer que esta relación se acabase. Y sin tardar, Hugo se suma al carro y ha respondido. El joven ha asegurado que Sofía no siente nada por Alejandro Albalá que simplemente lo utiliza como un “trampolín” porque estaba “acabada” en la televisión. Ha explicado en el programa que tuvo un bolo con Sofía y que, si no hubiera ido acompañada de la hermana de Alejandro, hubieran acabado la noche juntos.