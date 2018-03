Melissa, primera expulsada de ‘Supervivientes 2018’ vivirá en ‘El Mirador’

Como ya anticipamos, las caras menos conocidas son las que tienen las de perder en un reality. En este caso, la expulsada de la noche de ‘Supervivientes 2018’ fue Melissa, que perdió ante Isabel, Saray y Mayte. La ex participante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se despedía de sus compañeros y estaba muy triste pero el bajón mostrado durante la primera semana le ha pasado factura. Lo que no sabía Melissa es que la aventura en la isla no acababa para ella.

Como ya es algo tradicional en el concurso, los concursantes expulsados suelen vivir solos en algún lugar recóndito de la isla. La vivencia suele ser dura, al tener que buscar comida ellos solos, pero a algunos les va muy bien para superar retos.

Melissa en El Mirador

El programa decidió que, a partir de ahora, va a vivir en el “El Mirador” y será una “asalvajada”. Es decir, que no tendrá contacto con ninguno de sus compañeros y tendrá que buscarse la vida. A Melissa le impresionó mucho este lugar y la soledad, del que dijo básicamente que tenía buenas vistas. Es un mirador de madera de unos pequeños metros cuadrados en el que la superviviente tendrá que sobrevivir como pueda.

Suponemos, según reglas de otras ediciones del programa, que la semana que viene se medirá con el próximo expulsado y el público decidirá quién de dos se va y uno ocupara de nuevo ese espacio.

Las redes sociales la daban como perdedora

Durante toda la semana, las redes sociales han hablado sobre cuál sería la expulsada. El pulso estaba reñido entre Melissa Vargas y Mayte Zaldívar. Por un lado, Mayte es conocida y sus enfrentamientos con su pareja Fernando pueden dar mucho juego en la isla.

Mientras que Melissa es bastante desconocida, y ya la primera semana estuvo a punto de abandonar, algo que no suele gustar a la audiencia.

Esperemos que la ex novia de Suso no se venga abajo de nuevo y emplee los recursos que conoce para poder pescar y hacer fuego. Sus reacciones y lo mal que lo pueda pasar serán retransmitidos a diario en diferentes programas de la cadena y en el debate que se emitirá el domingo a las 22.00h.