Estos son los nominados de la gala 2 de ‘Supervivientes 2018’

Durante la segunda gala del programa, los concursantes han hecho sus votaciones y los nominados son Mayte Zaldívar por parte de su grupo, el ‘Lado Salvaje’, y a Raquel como nominada directa del líder, y del ‘Lado Civilizado’, el equipo ha subido a la palestra a Sofía Suescun, y su líder, María Lapiedra ha nominado a Alberto Isla.

Las nominaciones han estado muy reñidas. Mayte ha votado a Raquel, mientras que Saray, Raquel, Romina y María Jesús han votado a Mayte para ir fuera de la isla. El voto de Joao, tan amigo de Raquel, la ha votado para abandonar la isla, “porque he visto un juego que no me ha gustado, creo que no ha sido directa como yo la conocía”. Logan ha votado a Saray, porque está mal de la espalda y psicológicamente está afectada.

Mientras que del ‘Lado Civilizado’ Sofía ha sido la que más votos negativos ha conseguido y María, líder ha nominado a Alberto. Isabel ha votado a Francisco, “porque no me deja dormir por las noches porque ronca un poco”. A Alberto lo han nominado una parte de sus compañeros porque viene del otro grupo y los demás todavía no lo conocen muchos.

Recordemos que Sofía no quería compartir la comida que se encontró con su grupo y los demás decidieron que sí. Quizás este hecho no ha gustado al grupo y ha pensado que podría traerles problemas.

Llama y vota

En todo caso, ya tenemos 4 nominados y toda una semana para llamar y saber quién se va. Seguramente el expulsado se medirá con Melissa y quien se quede deberá convivir con el otro durante una semana. De esta manera, no estarán solos. Una táctica del programa para hacer que quien queda expulsado esté más tiempo en la isla y demuestre que puede ser un claro superviviente si consigue pescar, hacer fuego y conseguir comida por su cuenta.

Llama y vota para elegir a tu nominado en ‘Supervivientes 2018’. ¿Quién crees que se irá: Mayte, Raquel, Sofía o Alberto?