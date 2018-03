Ya tenemos a los 12 finalistas de ‘Got Talent España 2018’

Anoche pudimos ver la cuarta y última semifinal de ‘Got Talent España 2018′ y el talent show de Telecinco no defraudó. De esta forma, los 12 finalistas ya están seleccionados, aunque según anunció Santi Millán, habrá una repesca para dar nuevas oportunidades a quienes se han quedado fuera. ¿Te parece si conocemos a los 3 nuevos finalistas del programa? Advertimos que tuvo momentazo poético que no te debes perder.

Aunque el baile fue el protagonista, ya que dos de los nuevos finalistas tienen este arte como su principal arma, sin duda la gran ovación de la noche fue para César Brandon, el poeta.

Este chico escritor de poesía emocionó tanto al jurado recitando que recibió con unanimidad total el pase de oro de Risto Mejide, Eva Hache, Jorge Javier Vázquez y Edurne. Sin duda, un momento histórico de nuestra televisión.

No obstante, no estuvo solo entre los agraciados de esta semifinal. A César se ha sumado el multitudinario grupo Majesty Wolf. En este caso, la unanimidad no fue tal, sin embargo, fueron los más votados por los espectadores. Aun así, el jurado no quedó cien por cien convencidos con su actuación.

Hay que decir que el grupo trabajó mucho su número. Mucha gente en el escenario bien coordinada con cambio de vestuario incluido. Sin embargo, y según palabras de Jorge Javier Vázquez, faltó algo, un plus, un fin de fiesta rompedor que sorprendiera al espectador.

No obstante, el público del programa no opinó igual y dio el pase a la ansiada final del talent de Mediaset a este grupo de baile.

El tercero en discordia que disfrutó de las mieles del éxito en ‘Got Talent España’ fue Sonakay. La peculiar propuesta de cante flamenco en euskera sí que convenció a público y jurado pese a los fallos de sonido, aunque fue labor de Eva Hache tomar la decisión final para desempatar entre todos los aspirantes favoritos del espectador.

Por desgracia, la semifinal contó con dos bajas sensibles. Por un lado, Kiriku Brothers no lograron visado para viajar a España, mientras que Gustavo, pase de oro de Eva Hache, no asistió por motivos laborales, tal como informó el presentador.

Ahora, llega la gran final. Sin embargo, Santi Millán, presentador y conductor del programa, anunció que habrá repesca, por lo que todos los semifinalistas que no han podido superar la fase, tendrán una nueva oportunidad para volver a probar las mieles del éxito.

Mientras tanto, dado que llega la Semana Santa y las fiestas, la semana que viene podremos disfrutar de un especial con los mejores momentos de las semifinales de ‘Got Talent España 2018’. Pasadas estas fechas, volverá el talent show más exitoso de Telecinco con nuevas y espectaculares sorpresas.