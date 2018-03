En el amor no siempre se llega a un buen puerto. Las parejas del programa ‘First Dates’ lo saben aunque algunos no aceptan calabazas.

Vanesa conoció a David y estaba muy contenta. Parecía que había encontrado su media naranja pero no todo iban a ser alegrías. Él se quedó algo sorprendido con la situación e intento frenarlo porque la veía demasiado ilusionada.

Por eso cuando David le dijo que no quería tener una segunda cita con ella, Vanesa se enfadó, le hizo una pedorreta y dijo: “Yo te iba a decir que sí, así que arreando para Burgos”.

Triunfo del amor entre Carlos y Pilar

La cita entre Carlos y Pilar nos encantó. Porque parecía que Carlos no iba a enamorarse de nuevo, pero Pilar lo consiguió. Ella llegaba a ‘First Dates’ con las cosas muy claras: quiere un hombre con quien compartir su vida, que la trate como una princesa y del que poder enamorarse.

Ambos conectaron desde el principio porque buscaban lo mismo y tenían aficiones muy similares. Carlos seguía duro y confesó que le cuesta mucho enamorarse. Pero Pilar lo tenía claro: de mí no le cuesta nada enamorarse. Y acertó porque los dos se emplazaron para una segunda cita y seguir juntos. Esto sí es amor a primera vista.

Enrique y la monogamia

Otros no lo tienen nada claro. Fue el caso de Soren y Enrique, que parecían que habían congeniado a la perfección. Durante toda la cena estuvieron a gusto y relajados, pero el problema vino después. Se dieron cuenta de que no buscaban lo mismo, puesto que Soren ya quería una relación estable y Enrique no parecía estar por la labor. Venía de una relación de seis años y no quería atarse a nadie. Así que al final confesó: “No sé si podría tener una relación, ahora me planteo mucho el tema de la monogamia”. En fin, que para ello, quizás no hace falta venir a buscar el amor a ‘First Dates’.

