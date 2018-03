Sofía criticada por no compartir la comida en ‘Supervivientes 2018’

Los chicos del lado Civilizado han demostrado tener un gran compañerismo al dejar comida para los chicos del lado Salvaje. ¿Quieres saber qué más ha pasado en ‘Supervivientes 2018‘? Los ‘habitantes perdidos’ se despertaron muy generosos y dejaron debajo del árbol caído una recompensa para todos los participantes del concurso, una caja llena de verduras.

Los del lado Civilizado han sido los primeros en llegar al árbol caído, por tanto, los primeros en ver la recompensa. Sabían que los del otro lado también tenían que pasar por allí, pero no todos querían dejarles algo de comer.

Sofía, por ejemplo, comentó que ‘ellos se lo hubiesen comido todo, pues nosotros también‘. Si hubiese sido por ella se lo habrían llevado todo. No obstante, Logan pensó en sus compañeros y en que ellos no estaban comiendo tan mal, por lo que debían de dejarle la mitad para que disfrutasen de un buen festín.

El lado Salvaje llegó un poco después y creían que ya habían acabado con todo, pero se llevaron una grata sorpresa al ver que le habían dejado la mitad de la bandeja. Se lo llevaron a su lado y prepararon un rico arroz con verduras que les supo a gloria.

Sofía no comparte la comida

Sus propios compañeros han sido los que han juzgado a Sofía. Adrián y Sergio han flipado por el comportamiento que ha tenido Sofía. ‘Ha quedado como el culo’, ha dicho Adrián. Tampoco le ha gustado este comportamiento a Sergio, el influencer, que ha tachado a Sofía de egoista.

Las chicas, por otra parte, han hablado con la propia Sofía diciéndole que si no llega a ser por ellas, Sofía se habría comido toda la bandeja. Hay que compartir más, le decía Isabel, ya que, a veces, hay que dar el brazo a torcer. Este gesto podría costarle las próximas nominaciones ya que, si Sofía no tiene un espíritu de compañerismo, no encajará demasiado bien durante todo el programa.

¿Qué pasará esta noche en la gala de ‘Supervivientes 2018’? No te pierdas el programa si quieres saber quién será el primer expulsado del programa y qué es lo que ha pasado durante toda la semana. Amor, discusiones, compañerismo y críticas, muchas críticas. ¡No te lo pierdas esta noche en Telecinco!