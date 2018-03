Mari Paz se somete al cambio para olvidar su relación con un hombre casado en ‘Cámbiame’

Cambiar nuestro look es una forma de olvidar el pasado y eso es precisamente lo que quería la participante de hoy en ‘Cámbiame‘. Mari Paz no ha tenido suerte en el amor y, cuando creía que lo había encontrado, realmente no era así ya que el hombre de sus sueños estaba felizmente casado.

La relación que ha mantenido Mari Paz con este hombre casado ha durado cinco años y, según comenta Mari Paz, en ese tiempo solo han intimado cinco veces, una por año. Aún así, ella estaba locamente enamorada del chico, que era albañil, y creía que iba a dejar a su mujer por ella algún día. No obstante, esto no pasó.

Mari Paz se enteró por su peluquera que este hombre estaba esperando un hijo. Su mujer se había quedado nuevamente embarazada. Ese fue el momento en el que ella decidió cortar con todo y empezar una nueva vida, cinco años después. Y acude ‘Cámbiame‘ para ello, quiere un look para poder empezar esa nueva vida y poder encontrar el amor de nuevo.

Paloma ha sido la encargada de realizarle el cambio de look a Mari Paz y parece que ha acertado. Tanto Cristina Rodríguez como Juan Avellaneda han comentado que Paloma le ha realizado un cambio de look espectacular y, no solo eso, sino que ella lo es. A Mari Paz no le hace falta que le suban la autoestima, ya que ella se quiere muchísimo, pero un piropo siempre es bien recibido.

‘Me la habéis transformado en ‘Cámbiame’, dijo la madre

A su madre también le ha encantado el look que ha escogido Paloma para ella. Además, le ha dicho con los ojos muy serios a su hija que, a partir de ahora, le tiene que hacer caso. Parece que la madre de Mari Paz no estaba de acuerdo con esa relación tan tóxica.

¿Qué piensa Mari Paz de su cambio de look? Lo primero que ha dicho es ‘me encanta‘. Parece que, finalmente, Paloma ha acertado y le ha puesto un look que le gusta a todo el mundo, y no solo a los estilistas, a la madre o a ella. Sin duda es un cambio bastante brusco y rompedor, lo mismo que tiene que hacer Mari Paz con su vida.

¿Quieres ver más cambios de looks día a día? Pues no olvides sintonizar Telecinco a las 13:45 horas de lunes a viernes. Ahí podrás ver el programa de ‘Cámbiame‘.