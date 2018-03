Llevamos varias semanas atentos a Rocío, la pretendienta de Barranco, ya que no sabemos si realmente se quedará o no se quedará para intentar conquistar al tronista, aunque hay que admitir que Rocío ya tiene medio camino hecho. ¿Qué habrá pasado en el programa de hoy de ‘MYHYV’? ¿Se irá Rocío o se quedará como hace siempre?

La marcha de Rocío de ‘MYHYV’ que entristece a Barranco

Rocío, finalmente, ha decidido decir adiós al programa. A pesar de que fue personalmente a ‘La Casa de los Tronistas‘ para hablar con Barranco sobre lo que le pasaba y la situación, Rocío ha querido volver al plató para despedirse de todos.

Parece ser que Rocío no soportaba estar más de pretendienta, y no porque no le guste Barranco, sino porque eso de estar viendo como él está con otras no es lo suyo. Eso sí, la despedida no ha sido como todos esperábamos y es que, aunque a Barranco se le ha visto afectado por la marcha de Rocío, todo ha sido muy frío. Podríamos decir que Emma es la persona que más cariño ha mostrado.

Como era de esperar, Rocío le ha dedicado unas palabras a sus ex compañeras y les ha dicho ‘os habéis quedado a gusto, ¿No?‘. Según parece, Rocío se ha ido por el agobio de sus otras compañeras y las discusiones.

Bela le lanza una acusación a Albert en ‘MYHYV’ que deja descolocado al tronista

Después de una cita estupenda en la que Bela le regaló a Albert una cena muy especial, ya que estaba hecha con los productos típicos de Siria, de donde es la pretendienta. La chica se lo curró muchísimo, pero parece que a Albert no le ha gustado tanto como ella imaginaba. Bela le ha preguntado que si le atrae, a lo que el tronista ha contestado con un rotundo sí. No obstante, Albert ha declarado que va poco a poco con sus pretendientas y que ‘quiere seguir avanzando con ella‘. Parece que no lo tiene demasiado claro y que tendrá que seguir conociendo a todas sus pretendientas, incluida Julia, para elegir a una.

¿Qué pasará en el próximo programa de ‘MYHY’? Al parecer, Albert tendrá una bronca monumental en el plató del programa. ¿Peligrará su trono o simplemente es una discusión como pasa en el caso de Violeta? Al campeón de salto con pértiga le esperan unos programas bastante duros. ¿Te lo vas a perder? De lunes a viernes a las 15:45 horas en Cuatro.