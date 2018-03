Mila Ximénez arremete contra Fernando en ‘Supervivientes 2018: Tierra de nadie’

El segundo debate de ‘Supervivientes 2018‘, ‘Tierra de nadie’ se estrenó este martes en Telecinco y congregó a ex supervivientes de otras ediciones, como Mila Ximénez, Suso, Oriana Carmen Gahona o Victor Sandoval, entre otros. Presentado por Jorge Javier Vázquez, el programa, a caballo entre un debate y una gala, realizó conexiones en directo con los concursantes y vivió momentos divertidos y polémicos en el plató. Uno de los momentazos, no esperados por nadie, fue cuando Mila arremetió de lleno contra Fernando, el novio de Mayte Zaldívar, que concursa con ella en la isla.

En una prueba donde los concursantes debían escribir el nombre de una persona (concursante de su equipo) para llevarse a la isla, Fernando no escogió a Mayte, sino a Alberto Isla, por lo que desató toda clase de comentarios. Mila, que parece no llevarse bien con el novio de la Zaldívar, comentó que él va a hacer lo posible para que expulsen a Maite para ser ganador. Mila contó que hace tiempo que Fernando dejó a Mayte. ¿Estarán entonces haciendo un teatro?

Otro foco de atención de ‘Tierra de nadie’ fue la estrecha relación que tienen Sofía y Logan, el tarzán de la isla. Al parecer, ambos duermen muy acaramelados y juntos, aunque no ha pasado nada entre ellos. Sofía comenta que le aporta paz, que le ve muy bueno, pero que tiene novio fuera y de momento lo va a respetar.

Mientras, Alejandro Albalá, que no se pierde una en los platós, volvió a estar presente en este debate para ver las reacciones de su todavía novia en la isla. Alejandro está seguro de que ella no va a hacer nada, pero el tiempo dirá. En el plató le ha salido otra enemiga, Oriana, que lo descalificó varias veces.

El equipo del Maestro Joao, de mal en peor

Los concursantes del equipo del Maestro Joao no tienen fuego, tampoco comida y deben hacerse una cabaña. No se ponen de acuerdo y están todo el tiempo discutiendo. Principalmente, las broncas las protagoniza Saray, mientras que María Jesús Ruiz está muy contenta, no sabemos si ya es así o la isla empieza a tocarle el coco.

Logan y Alberto, ganadores de cada grupo

Las votaciones sobre a quién te llevarías a la isla a los concursantes tuvieron dos ganadores: Alberto Isla en el ‘Lado Salvaje’ y Logan en el ‘Lado Civilizado’. Todo cambiará para ellos a partir de este momento.

¿Qué pasará? Lo veremos en la gala del jueves de ‘Supervivientes 2018’.