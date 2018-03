Laura enseña a bailar a Ignacio en ‘Amar es para siempre’

El capítulo de ayer de ‘Amar es para siempre‘ nos dejó nuevas novedades en la vida de los personajes de la serie. La llegada de la fiesta en el Kings está cada vez más cerca, y los invitados ya preparan sus mejores galas en ‘Amar es para siempre’ para que se convierta en una fiesta memorable. Laura, la hija de los Ortega, invita a su casa a Ignacio. El joven será su pareja para la fiesta, desatando los celos de María.

En la cita Laura va a enseñar a bailar a Ignacio para ser los mejores en el Kings. Empezaran por un tema lento.

A Durán se le complica la vida fuera de prisión

En el capitulo de ayer veíamos como el abogado Quintero conseguía la libertad de Diego Durán.

Su encuentro con Marta Novoa en ‘Amar es para siempre’ fue muy apasionado y a los dos se les pudo ver muy enamorados.

Pero Durán fuera de prisión tendrá que hacer frente a varios problemas.

Por un lado su mujer, Raquel debe confesarle quién es el padre del hijo que espera. Pero la joven no será capaz de contarle la noticia.

Por otro lado el periodista vuelve a la redacción de España-Siete-Días, con la satisfacción de todos sus compañeros. Pero Tuñón de Guevara no se quedará de manos cruzadas y exigirá a Carvajal que despida a Durán del semanario.

Matilde se enfrenta a su hija

Matilde ya pudo tener su noche con Julían Azevedo. Tuvo que mentir a su marido Ortega, diciéndole que iba a casa de un familiar a dormir. Pero Laura, la hija de ambos, confesará a su padre la verdad.

Además tendrá una acalorada discusión con su madre acusándola de despreciable y de tratar mal a su padre. Ortega igualmente en su estrategia de conquistar a su mujer de nuevo, buscará desestabilizarla para que se acerque cada vez más a él.

Vicky se sincera con Víctor en ‘Amar es para siempre’

Las últimas semanas de Vicky no han sido nada buenas. La fotógrafa ha perdido el contacto con Víctor y no sabe como hablar con él. Después de que Víctor conociese quién es su verdadera madre, el joven no quiere ni verla.

Pero gracias a la ayuda de Javier, que hablará con Victor, Vicky puede sentarse tranquilamente a hablar con su hijo y contarle toda la verdad. Parece que una pronta reconciliación se acerca a ‘Amar es para siempre’.