A pesar de que María Lapiedra está en ‘Supervivientes 2018’, su presencia está latente en el plató de ‘Sálvame’. Gustavo González, tras conocer que su novia habla de su ex mujer, cuando dijo que no lo haría, han hecho que el colaborador estallara y se ha enfadado.

Al parecer, María Lapiedra está hablando de Gustavo en Honduras comentando cosas de su ex mujer e hijos, e incidiendo en que el colaborador nunca la defendía y eso no le gustaba. Gustavo ha declarado que “No la puedo defender, me deja sin argumentos. Yo no he hablado de su exmarido… la que está fallando es ella”. Y ha defendido, por encima de todo, a la madre de sus hijos, diciendo que su exmujer es maravillosa, y que no ha sido una mantenida.

La quinta bomba de las conversaciones entre Kiko y María ha estado a punto de estallar. Pero Hernández ha preferido que fuera la audiencia quien eligiera si la bomba se contaba en público o bien en privado. Lógicamente, el público también lo quería saber, hecho que ha provocado que Gustavo abandonara el plató. Entonces el Kiko ha ido a buscarlo y le ha explicado en privado el contenido de las conversaciones.

Divorcio entre Paula Echevarría y Bustamante

Laura Fa dio la exclusiva en ‘Sálvame’ sobre la firma de divorcio entre David Bustamante y Paula Echevarría, un matrimonio que hacía tiempo que estaba roto. Lejos de lo que podía haber sido un buen entendimiento, no ha sido así, y Laura ha explicado que hasta el último minuto ha habido malos gestos y malas relaciones. Pero que finalmente se ha firmado.

Analizando ‘Supervivientes 2018’

Todo lo que se dice en ‘Supervivientes 2018’ tiene consecuencias. Mayte Zaldívar ha hablado de la Pantoja y no precisamente bien, como era de esperar. Por ello, la colaboradora Anabel Pantoja se ha indignado: “No voy a consentir el insulto a mi tía, lo que tiene que hacer es dedicarse al concurso”.

También se ha hablado de Fernando, que al parecer y según los colaboradores de ‘Sálvame’, no acaba de tratar bien a Mayte en algunos momentos. Mila ya avisó de este tema y veremos cómo evoluciona la pareja en la isla.

¿Darán mañana la próxima bomba? ¿Estallará de nuevo Gustavo? Mañana más ‘Sálvame’ en Telecinco.