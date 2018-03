Los días de nominaciones son los más complicados en la escuela de ‘Fama a bailar’. Cuatro de los bailarines son propuestos para abandonar la academia y dejar de formar parte del grupo. ¿Quiénes serán los propuestos por el jurado de ‘Fama a bailar’?

Shyno, el primer nominado de la noche de ‘Fama a bailar’

Los profesores de ‘Fama a bailar‘ decidieron que Shyno tenía que ser el primer nominado de la noche. Es cierto que el chico no lo ha hecho nada mal, pero los profesores no solo se basan en la noche de la gala, sino que siguen la evolución de los alumnos a lo largo de la semana, y Shyno es de los que menos han avanzado.

La nominación de Shyno afecta a Oriana, que se ve arrastrada a las nominaciones, a pesar de que su avance si ha sido mucho más notable que el de Shyno.

Claudia, la segunda nominada de la noche en ‘Fama a bailar’

Claudia ha sido la segunda nominada de la noche. Su evolución tampoco ha sido demasiado notable, por lo que los profesores han decidido que debía estar nominada y luchar por quedarse dentro de la academia.

¿El problema? Que Mónica se ha visto arrastrada hacia las nominaciones después de luchar tanto por entrar dentro de la academia.

¿Qué tendrán que hacer los nominados para salvarse y quedarse en la academia? Cada uno bailará una coreografía individual que les permitirá quedarse o salvarse.

Lucía se ha salvado de la nominación con una gran coreografía

Lucía bailaba sola ya que Valero había tenido una gran lesión que le impedía bailar. Todo apuntaba a que sería una de las nominadas pero, finalmente, consiguió salvarse de las nominaciones esta semana, por suerte para Valero ya que sino se habría visto arrastrado a la nominación y tendría que bailar aún con la lesión.

¿Quién será el bailarín que abandonará la academia esta semana? Hay que recordar que el bailarín que quede tendrá que retar a otro compañero para seguir en la academia por lo que, al final, tendremos dos nuevos expulsados esta semana.

No te pierdas las galas en directo de de domingos a jueves a las 21:00 horas en el canal #0 de Movistar +. ¿Te vas a perder las nuevas coreografías y los nuevos retos de los concursantes de ‘Fama a bailar‘? ¡Yo no me lo perdería! Cada vez son más profesionales y será más difícil escoger quién se queda y quién se va.