En el día de hoy hemos tenido dos cambios muy importantes, uno ha estado protagonizado por Margui, una mujer muy bajita con unos sueños muy grandes. El otro cambio ha sido para Aran Aznar, la sobrina del ex Presidente del Gobierno. ¿Te vas a perder sus transformaciones? Hoy en ‘Cámbiame‘.

Margui, una mujer de un metro con un gran sueño acude a ‘Cámbiame’

Margui mide un metro, tiene un 28 de pie y quiere ser diseñadora de moda. Es por eso por lo que ya tiene 30.000 seguidores en YouTube, 135.000 en Instagram y algunos más en Facebook y otras redes sociales. A pesar de esto, Margui cree que necesita un cambio, y no porque ella no sepa vestirse bien, sino porque no encuentra ropa que le siente bien.

Cristina ha sido la encargada de darle a Margui lo que necesita, y lo ha logrado. Le ha creado dos looks, uno de diario y uno de fiesta, que le han encantado tanto a ella como a su novia, con la que lleva saliendo tres meses y que conoció a través de Instagram.

Además, Cristina ha llevado a Margui a un salón de belleza en el que solo usan productos ecológicos, por lo que el resultado final ha sido fantástico. Margui ha quedado encantada con su cambio de look en ‘Cámbiame‘.

Aran Aznar vuelve a la televisión para someterse a una transformación en ‘Cámbiame’

Aran Aznar necesita un cambio. La relaciones públicas afirma que no se siente bien consigo misma y que solo sale para sacar al perro o para ir a ver el fútbol. Además, hace algún tiempo sufrió una de las peores etapas de su vida, su divorcio, en el que lo perdió todo. Aún así, ha conseguido superarlo y ahora va a por todas.

Cristina también se ha encargado de este cambio y le ha sorprendido el parecido de Aran con su tío. ‘Se que guapa guapa no soy, pero soy resultona‘, estas han sido las palabras de la sobrina de Aznar. Además, admite que siempre ha sido la oveja negra de la familia. ¿Cómo ha sido su cambio?

A pesar de que Aran no se reconocía en el espejo, el cambio que Cristina le ha realizado es muy favorecedor, incluso el peinado que tan poco le ha gustado a su madre. El resto de estilistas ha opinado lo mismo, que está espectacular en todos los sentidos. ¿Se acostumbrará Aran a este cambio? Esperamos que sí.