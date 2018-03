Los concursantes han pasado el primer fin de semana en los Cayos Cochinos y, aunque no lo han pasado igual de bien en ambos lados, al final todos han podido comer algo caliente gracias al fuego. ¿Quieres saber cómo han vivido estos días en ‘Supervivientes?

El lado Civilizado está en medio de un paraíso en ‘Supervivientes’

Los chicos del lado Civilizado no han tenido ningún tipo de problema en los primeros días que han pasado en la isla. Han montado ya casi el campamento completo con el kit que le han dejado y han conseguido pescar gracias a las habilidades de Logan.

Además de eso, por fin han conseguido hacer fuego, aunque hay que admitir que probaron el pescado crudo antes de conseguir hacer arder las llamas. Cuando consiguieron encender el fuego, probaron las lentejas con arroz y agua de mar. Se chupaban los dedos, literalmente, ¡Y lo mejor es que no les hace falta sal!

En cuanto a la convivencia, parece que los chicos y las chicas de este primer grupo se llevan muy bien. Se respetan y se entiende. ¿Cuánto durará la paz en el lado Civilizado? Eso sí, Sofía se moría de hambre y todo le sabía bien, ¡Con lo delicada que parecía!

Empiezan las peleas en el lado Salvaje de ‘Supervivientes’

Aunque también han conseguido comer algo caliente, los chicos de el lado Salvaje de ‘Supervivientes’ no han tenido la misma suerte con la comida, ni con la convivencia.

A la hora de organizarse para la hora de dormir, los concursantes de ‘Supervivientes’ no se ponían de acuerdo. Saray Montoya tiene una norma, no puede dormir cerca de los hombres, por lo que la cosa se ha complicado un poco más y ha terminado discutiendo con todo el mundo.

La de Sevilla le ofreció a Mayte un sitio a su lado, pero esta le comentó que ella dormía con un hombre, por lo que no podían ponerse fuera con ella. Esto no le sentó nada bien a Saray y terminó relatando con Fernando. Parece que la convivencia ahora mismo no es el fuerte del grupo.

¿Qué es lo que veremos en los próximos días de ‘Supervivientes‘? ¿Seguirá el buen rollo entre el lado Civilizado? Según comenta Saray, del lado Salvaje, puede que dentro de unos días la cosa esté más calmada y ‘se quieran más que a la familia’. No te pierdas los resúmenes de ‘Supervivientes’ de lunes a viernes a las 21:00 horas en Divinity.