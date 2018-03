Como ya anunciábamos ayer mismo, la noche de audiciones en ‘La Voz Kids 4’ iba a dar mucho juego y mucho que hablar. Los coaches se han quedado a las puertas de cerrar sus equipos y tendrán que irse a una sexta noche de audiciones a ciegas para completar los 24 cantantes que se medirán en las batallas.

La salida de Ivan Hernández al escenario dejó impactados a los coaches. Con su versión de la canción de ‘Válgame Dios’ de Niña Pastori, los tres jueces se volvieron sin dudarlo regalándo piropos al joven santanderino.

“Ha sido una actuación brillante” o “este es un gran candidato” fueron algunas de las palabras que los coaches dedicaron a Iván tras su actuación.

El chico, de 14 años, es primo de David Barrull, ganador de la segunda edición de ‘La Voz’, y parece que de familia vienen los genes, porque su voz flamenca, rasgada, le hizo pasar a formar parte de las batallas del programa.

Al final, y tras unos segundos de suspense, Iván se decantó por Rosario, aludiendo que es la más flamenca de los tres en ‘La voz Kids 4’.

La rockera Elena, una voz diferente en ‘La Voz Kids 4’

Otro de los momentos estelares de la noche en ‘La Voz Kids 4’ fue la actuación de Elena. La pequeña en su presentación parecía que no había roto un plato. Pero todo cambió cuando se transformó en el escenario y derrocho rock en toda su actuación.

Eligió “You shook me all night long” de los veteranos Ac/Dc, un tema nada fácil que defendió a la perfección. Rosario no se volvió, su equipo está a punto de ser completado y espera esa voz final que cierre sus filas. Pero Orozco y Melendi no pudieron contenerse y se giraron para hacerse con la voz de Elena en sus equipos.

Orozco admitió que “llevaba años esperando una voz así”, y Melendi le sugirió su equipo porque “sacaría toda su creatividad”. Pero los pequeños artistas suelen tener muy claro con quién se irían en caso de que todos se vuelvan. Orozco fue el elegido y no pudo contener su alegría en el escenario de ‘La voz Kids 4’.

La semana próxima será la última gala de audiciones a ciegas en ‘La Voz Kids 4’. Los coaches estuvieron muy cerca anoche de cerrar sus equipos, pero tendrán que esperar un nuevo pase para llegar a los 24 artistas que se enfrentarán en la segunda fase del programa: Las batallas.