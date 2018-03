Violeta se siente totalmente decepcionada con David después de su cita especial. Parece que la tronista ha perdido toda la confianza que tenía en él y que este deberá volver a ganársela. Todo esto y más en ‘MYHYV‘.

La cita especial de Violeta con David fue un auténtico desastre en ‘MYHYV’

Julen, Álvaro y David tenían que competir por ganar una cita sin cámaras con Violeta. Para ello, se les preparó una especie de prueba deportiva en la que tenían que saltar a la pata coja, arrastrarse por el suelo, bailar un aro y saltar con un saco de papas, aunque no en ese orden. ¿Quién fue el ganador? David.

Julen quedó el último, por lo que no se llevó ni cita sin cámaras ni cita normal. Álvaro, por haber quedado el segundo, tuvo una cita normal, mientras que David, por ganar, se quedó en la casa a dormir.

Pero, ¿Qué es lo que hizo que la cita fuese un auténtico desastre? David le preguntó a Violeta si a ella le molestaría que el cogiera el trono después de su final. Obviamente, esto no le sentó nada bien a la tronista, y no porque sea algo impensable, sino porque no era el momento idóneo para decirlo.

Y así se vieron, a las tantas de la madrugada con Sophie y Uri, que también tenían su cita sin cámaras, debatiendo sobre la actitud de David.

Aún así, hubo confeti en la cita sin cámaras de ‘MYHYV’

A pesar de todo el lío que se formó, y de lo mucho que han discutido, y llorado, en plató, se ha confirmado algo que el resto de los pretendientes no tenían interés en saber. Hubo confeti. Además, Violeta se levantó abrazada a David y muy amorosa, por lo que parece que, a primera hora de la mañana, se le había olvidado lo mucho que había sufrido.

Ya en plató, Violeta ha vuelto a decir lo que todos sabíamos, que le gusta mucho David, pero que después de todo este lío hay un antes y un después en su relación. ¿Qué pasará finalmente entre estos dos? ¿Terminará marchándose David?

Por otra parte, Violeta ha vuelto a dar citas, aunque esta vez ha cambiado a David. Julen, Álvaro y Abel son los próximos en disfrutar de Violeta y de su lado más cariñoso, ese que solo vemos cuando está cómoda en una cita.