Hoy ha acudido al programa de ‘Cámbiame‘ Andrea, conocida por la participación en ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?‘ y en ‘Mira quién salta’. Andrea quiere un cambio radical, ¿Conseguirán dárselo?

Andrea quiere sacar a relucir todo su potencial femenino y acude a ‘Cámbiame’

Andrea ha decidido que quiere cambiar de look, pero no un poco, no, sino de forma radical. Admite que ha sufrido sobrepeso durante muchos años de su vida y se ha creado una coraza que la ha protegido de los malos comentarios. No deja ver más allá de lo que se ve a simple vista, y Andrea quiere romper de una vez por todas con todo esto.

Juan Avellaneda ha sido el estilista encargado de ayudar a Andrea a subir su autoestima y a dejar atrás el pasado. Eso sí, Andrea dejó claro que su arma de seducción era su pelo y que prefería que no hicieran nada con él. Los estilistas, como siempre, no han hecho caso a las peticiones de Andrea y la han dejado estupendamente.

Juan Avellaneda y el gran cambio de Andrea, sexy pero elegante, en ‘Cámbiame’

Parece que Juan Avellaneda ha conseguido un cambio ideal para Andrea y que todos han terminado contentos, incluso el padre de Andrea, que quería ver vestida a su hija con pantalones azules y chaqueta. Muy clásica, vaya.

Cristina y Pelayo han estado de acuerdo, a pesar de sus enfados y de sus diferencias, con que es un look muy acertado para ella. También le han dado algunos consejos sobre inseguridades y sobre ‘monstruos’. ‘Si alguien tiene monstruos, tiene que ir a mirárselos’, es lo que ha dicho Cristina Rodríguez. Ambos estilistas han felicitado a Juan por su trabajo, y no es para menos. Ha realizado uno de los mejores cambios que hemos visto en ‘Cámbiame’ en las últimas semanas.

Pero, ¿Qué piensa Andrea de su cambio? Después de todas las valoraciones, ha llegado el turno de Andrea. Y le ha encantado verse en el espejo. Le ha declarado a Juan Avellaneda que le encanta lo que le ha hecho y que le gusta incluso el pelo, que le rejuvenece.

Así que parece que el programa ha sido todo un acierto en el día de hoy ya que todos han salido contentísimos. ¿Quieres ver los próximos looks de ‘Cámbiame‘? Pues no te lo pierdas de lunes a viernes a las 13:45 horas en la cadena de Telecinco.