La elección de bailarines para bailar con Soraya, la visita de Patricia Conde y Ángel Martín y mucho más en ‘Fama a bailar‘. Tal y como ocurría en otras ediciones, en esta también veremos pasar por la escuela de baile a diferentes artistas que realizarán actuaciones impresionantes y que contarán con los chicos de la academia para bailar. Esto, como es obvio, les hace una gran ilusión a los chicos, pero no siempre podrán bailar todos.

Soraya Arnelas visitará hoy lunes la escuela y actuará junto a algunos de los chicos de la academia, ¿Quiénes serán? Los elegidos han sido elegidos por los profesores de la escuela después de un gran baile inaugural en la gala del domingo.

En la segunda gala del domingo, los concursantes han abierto el programa con una espectacular coreografía de Ruth Prim en la que han conseguido repasar toda la historia del hip hop, desde los años 80, que es cuando se puso de moda en los barrios marginales de Estados Unidos, hasta la actualidad.

La coreo ha sido impresionante y los chicos lo han hecho muy bien, aunque parece que algunos de ellos no han quedado demasiado contentos con sus actuaciones de la noche.

La visita de Patricia Conde y Ángel Martín a ‘Fama a bailar’

Patricia Conde y Ángel Martín han visitado el programa de ‘Fama a bailar‘ durante las segunda gala del domingo, y lo mejor de todo es que luego se han quedado en la academia charlando con los bailarines para darles algunos consejos.

Tanto Patricia como Ángel han coincidido en que, pase lo que pase, tienen que seguir adelante. ¿Qué se equivocan en un paso? No pasa nada, hay que seguir y hacer como si la coreo fuese realmente así.

Además, Patricia Conde ha admitido que ella lleva una bailarina en su interior, ‘aunque también llevo una gorda que no para de comer. Estoy todo el día comiendo’. Ambos presentadores admiran el trabajo de los chicos y así se lo han transmitido. Han pasado un buen rato charlando.

No te pierdas la próxima gala esta noche para conocer a las parejas inmunes de esta semana. Esta noche, a las 21:00 horas, en el canal #0 de Movistar Plus, ¿Te lo vas a perder? Nosotros desde luego que no.