En esto del amor, hay personas que lo llevan mejor y otras mal. La pareja formada por Azucena y Christian en el programa de ‘Firts Dates’ del viernes han sufrido mucho por amor. Pero a pesar de ello, Azucena venía al programa para encontrar a su media naranja. Se topó con Christian, quien no paraba de hablar de su ex pareja. Dijo que sufrió una infidelidad hace tan solo dos meses y parece que no lo ha superado. Azucena cree que debe pasar un tiempo para que pueda estar, de nuevo, con otra persona.

Mejor no tocar según qué temas

Miquel e Irene se encuentran en el restaurante y tienen una velada de lo más tranquila. Pero el pueblo de Cadaqués, pronunciado por Miquel, ha desencadenado un problema. Al parecer, este municipio de la costa brava le traía muchos recuerdos a Irene, pues ahí había estado muchas veces con su relación de toda la vida. Entonces han venido las inseguridades y ha sido un momento algo complicado para ambos. Está claro que Irene tampoco ha acabado de superar su pasada relación.

Anabel y Gabriel se parten de risa

Menos mal que todo no iban a ser penas. En el restaurante del amor hay de todo y este viernes pudimos reírnos un rato con Anabel y Gabriel que se lo han pasado estupendamente, gracias a su sentido del humor. Gabriel impresiona a Anabel con palabras en ruso aprendidas a través de las lecturas del sevillano.

Mientras que Anabel habla con acento francés, ya que por su aspecto, dice que podría pasar por guiri en Andalucía. Ambos hablan de la feria de Sevilla y de lo bien que se lo pasarán allí. Hasta han invitado a Julia, la camarera rusa de ‘Firts Dates’.

¡A bailar techno!

La cita de Paula y Rokas también ha ido viento en popa. Rokas ha comentado que baila techno y se ha arrancado a ello. Rokas estaba encantado con su cita y ha probado la tarta que le ha hecho Paula, la cual le ha gustado mucho.

