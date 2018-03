El programa ‘Supervivientes’ de Telecinco arrancaba ayer su gala más esperada. Y ya desde el primer día se votaron nominaciones. ¿Quieres conocer a las nominadas?

Sí, porque son 4 las mujeres que ayer resultaron nominadas tras las votaciones de cada grupo. Son, por un lado, las del grupo del ‘Lado Civilizado’: Melissa e Isabel, quizás las menos conocidas, y en el ‘Lado Salvaje’ las nominadas son Mayte y Saray.

El lado salvaje

Mayte Zaldívar ha recibido los votos para salir de la isla de Saray: “porque es la mayor, pero no tengo nada en contra”, Raquel y Romina. Fernando nominó a Romina, María Jesús a Alberto Isla, él mismo a Raquel, y Mayte a Saray (siendo algo mutuo). Finalmente, Joao, como líder del grupo ha elegido como segunda nominada a Saray.

El lado civilizado

Mientras que en el otro grupo Melissa a votado a Francisco, “por descarte, no conozco a ninguno”, Adrián a Melissa, María Lapiedra también ha votado a Melissa “porque no la conozco de nada, me caería superbién, pero no me ha dado tiempo”. Sergio ha votado a Francisco para salir de la isla, Isabel a Francisco, y el cantante “A Melissa, no tengo ningún motivo, pero es que no la conozco”.

Sofía también ha votado a la ex de Suso, ¿Será por una cuestión de celos? recordemos que en la casa de Gran Hermano 16, Sofía y Suso vivieron un tormentoso romance.

Y, Logan, como líder y tras saber que Melissa era la nominada del grupo, daba el nombre del segundo nominado: Isabel, “es fácil, en este grupo nos conocemos todos menos tres personas. Melissa ya está nominada y como Sergio creo que puede aportar más de primeras, y no conozco a nadie, pues a Isabel. Esto es una faena”.

Ahora la decisión de saber quién será la primera expulsada de ‘Supervivientes 2018’ queda en manos del público que ya puede empezar a votar. ¿Quién quieres que se salve?