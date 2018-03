Aunque Barranco intenta llevar el trono lo mejor posible, parece que en algunas ocasiones se le hace cuesta arriba, y no por él, sino por sus pretendientas. Rocío parece que aún no se aclara, Ainoa se levanta de la silla…, todo eso, y más, hoy en ‘MYHYV‘.

La cita sin cámaras con Rocío en ‘MYHYV’

Barranco ha tenido la esperada cita sin cámaras con Rocío. Desde que entró, sabíamos que Rocío era una de las favoritas de Barranco, por no decir la que más, y parece que esa cita no podría haber ido mejor para ambos, aunque luego en el plató las cosas no estaban demasiado claras.

Rocío le ha confesado a Barranco que, aunque le gusta mucho, no se siente cómoda delante de las cámaras. Por el momento no ha dicho que se va, pero sí que quiere hablar con él a solas. El tronista la ha invitado a la casa, pero no como una cita más, sino para que tome una decisión de una vez por todas.

Ainoa abandona su puesto de pretendienta en ‘MYHYV’

Tras una cita un poco complicada, ya que Violeta se metió en medio de la cena, Barranco ha llegado a la conclusión de que no siente que vaya a avanzar más con Ainoa. Que sí, que le tiene mucho cariño ya que es la que más tiempo lleva de pretendienta, pero después de todo lo que ha pasado, el tronista no tiene la misma ilusión cuando le da una cita.

Es por eso por lo que Ainoa ha decidido abandonar el programa y buscar el amor por otra parte. Es una pena, sí, pero parece que Barranco se está cansando de las discusiones de sus pretendientas y este es solo el primer paso. Al tronista se le ve realmente agotado.

Alejandra, la nueva pretendienta de Barranco

Por si fuera poco, Barranco tiene una nueva pretendienta que se viene con las garras bien afiladas. Su nombre es Alejandra, es auxiliar de enfermería y tiene tan solo 18 años. Le encanta el deporte, los tatuajes y Barranco.

Alejandra le ha propuesto una cita nada más llegar, y Barranco ha aceptado. No sabemos si es porque le ha encantado la chica o porque ya está cansado de lo que tiene en el plató. Sea como sea, veremos cómo ha ido la cita la próxima semana.

