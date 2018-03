El ahora Defensor de la Audiencia Carlos Lozano reapareció ayer en ‘Sálvame’, después de que un equipo de redacción de programa lo buscara sin suerte durante 40 horas para ver si podía finalmente venir al ‘Sálvame Deluxe’ del sábado.

Al parecer, el presentador había salido de fiesta y se fue de after, pero no atendía su teléfono. El caso se fue un poco de madre porque su madre y novia, esta última desde las Américas, no sabían de él y estaban algo preocupadas. No había pasado nada, en realidad, y Carlos apareció ayer triunfante para hacer su sección. El colaborador dijo que no tenía que rendir cuentas a nadie, que él nunca había faltado a su trabajo, y que lo del ‘Sálvame deluxe’ no se había cerrado, “Si yo negocio un contrato, no hubiera salido y estaría puntual a mi cita en la tele”, dijo.

María Lapiedra conoce a algunos de sus colegas en ‘Supervivientes 2018’

Durante el programa de este jueves, Gustavo González volvió al plató donde le sacaron algunas noticias, de nuevo, de su novia, que ya ha empezado a concursar en ‘Supervivientes’. En este caso, dieron a entender que conocía muy bien a algunos de los concursantes y que había dicho que algunos eran bastante atractivos. Pero en realidad no había pasado, en principio, nada íntimo entre ellos.

Gustavo, que no la defiende en plató de las galas, volvió a reiterar que era complicado defender a María en determinadas situaciones. Durante el espacio El Defensor de la Audiencia, que conduce Carlos Lozano, algunos telespectadores le dijeron que es un “tonto” que se está dejando arrastrar por María que no le va a hacer ningún bien. Gustavo ya ni contestaba cansado de oír siempre lo mismo.

Kiko Hernández, en duda por las escuchas con María Lapiedra

Mientras que la audiencia también ha criticado el papelón de Kiko Hernández con las conversaciones “pilladas” con María Lapiedra. Los telespectadores creen que él estaba en el ajo y que fue un montaje porque ya sabía que le estaban grabando. El colaborador se enfadó y dijo que eso era imposible porque en ‘Sálvame’ hay un gran equipo de personas, cámaras, iluminación… y que él no manda lo que debe pasar en el programa.

Hoy más aventuras, además de lo último de ‘Supervivientes 2018’, en Telecinco a partir de las 16.00 de la tarde.