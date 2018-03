Para terminar la semana de ‘Cámbiame‘, tenemos ataques entre los estilistas del programa. Pelayo y Cristina sacan las garras y terminan discutiendo por un piercing. ¿Qué habrá pasado entre los estilistas que no son capaces de superar sus diferencias?

Las indirectas de Cristina a Pelayo en ‘Cámbiame’

Parece que la tregua ha acabado entre Cristina y Pelayo, y todo ha sido por un piercing. Cristina tenía que hacer el cambio de Marga, la participante de ‘Cámbiame‘ del día, y Paloma ha empezado ha valorar el cambio. La estilista ha sido bastante crítica con el resultado, pero la propia participante le ha parado los pies. No obstante, no hay quien parase a Pelayo.

El estilista de ‘Cámbiame’ ha valorado muy bien el look de Marga, le ha gustado, pero lo que no le ha gustado es que criticase los piercings de Marga. ‘Está muy bien animar a la gente que siente complejo por el vitíligo, pero no hace falta que te lleves por delante a la gente que tenemos piercings. No sé cuántos ataques indirectos tuyos voy a aguantar‘. Cristina se ha quedado atónita y ha respondido con un ‘¿Perdona? No te he entendido’.

Carlota ha intentado frenar el enfrentamiento entre los dos ex amigos, pero ellos han seguido. ‘Yo le he dicho que para mí los piercings que llevaba y cómo los llevaba estaban pasados de moda…Tú has estado hablando de una persona como si fuera un bolso y nadie te ha dicho nada’, decía Cristina. ‘Da exactamente igual lo que diga, siempre todo es suficiente para atacar‘.

Por otra parte, Pelayo acusa a Cristina de hacerse la víctima y de engañar a la gente. ¿Será cierto eso de que Cristina hace un papel o es que en realidad lo hacen todos? La polémica ha estado muy presente en el programa de hoy y creemos que seguirá en los próximos.

La transformación de Marga en ‘Cámbiame’

Marga, cantante de orquesta, llegó a ‘Cámbiame’ por sus complejos con el vitígilio, que es la despigmentación de la piel. Todos los estilistas la han animado dicéndole que no tiene nada que esconder, y es cierto. El cambio ha sido espectacular ya que, entre otras cosas, Cristina ha decidido quitarle los piercings ‘pasados de moda’, que es lo que en realidad ha provocado esta discusión entre ambos estilistas.

