Penúltimo enfado de Risto Mejide en la tercera semifinal de ‘Got Talent España’

Cuando un programa, ya sea ‘Got Talent’, ‘Operación Triunfo’ o el que sea, contrata a Risto Mejide como jurado, está claro que no busca que el espectáculo esté únicamente sobre el escenario. Anoche no defraudó, y tuvo su momento de ‘pasión’ frente a Wendi Superstar en la tercera semifinal del talent show de Telecinco que coronó a Emily & Niedzela, Las Turroneras y Manuel Jesús como los nuevos finalistas del espacio de Mediaset.

El enorme enfado de Risto Mejide marca la semifinal de ‘Got Talent España’

Más allá de los nuevos finalistas del talent show, gran parte de la atención en el programa de anoche fue a parar a Wendi Superstar, y no precisamente por la calidad de su actuación. Y, si bien la artista de cabaret levantó pasiones entre el público y jurado, a Mejide no le hizo ninguna gracia el movimiento de tetas de la artista.

El polémico jurado llegó a afirmar en su cabreo monumental que, si Wendi superaba la fase, él no estaría en la final. Para Mejide, su actuación fue una payasada, incluso una falta de respeto para artistas con talento que no estaban en el programa. Y todo ello tuvo lugar de mala forma, incluso encarándose con Santi Millán, el presentador del talent show.

Como vamos a ver a continuación, y pese a la explicación de Millán de que la forma de pensar en Mejide no puede ser absoluta, y cada uno tiene su opinión, la artista de cabaret se ha quedado fuera de la final. Como diría Julio Iglesias, ‘la vida sigue igual’.

Los tres nuevos finalistas de ‘Got Talent España 2018’

Más allá de polémicas, ya conocemos a los tres nuevos finalistas que se unen a los seis ya clasificados. Sus nombres son Emily & Niedzela, Las Turroneras y Manuel Jesús.

Las Turroneras triunfaron por todo lo alto. Con su número de baile flamenco, sorprendieron al exigente jurado que forman junto a Mejide tanto Eva Hache como Edurne y Jorge Javier Vázquez. Para los expertos, su seguridad y profesionalidad sobre el escenario no tuvo rival, e incluso dedicaron un pase de oro al niño Gabriel, ‘el pescaito’.

Junto a las chicas, pasaron a la gran final Emily & Niedzela, cuya vida dedicada al circo se nota en sus peligrosos números, no exentos de gran espectáculo, y Manuel Jesús, el favorito de los espectadores con su arte flamenco.

Pronto sabremos más noticias del programa. De momento, ya cuenta con 9 finalistas y un cabreo más de Risto Mejide. Está claro que el talent show de Telecinco rara vez defrauda.