Sin duda alguna, la pareja estrella de este miércoles en de ‘First Dates’ fue la protagonizada por Miguel y Rocío, dos andaluces, frescos y divertidos, (algo frikis también) que aseguraban ser el alma de las fiestas.

Miguel se presentaba como un chico al que le va la farra y su mujer ideal es “una mezcla entre Paz Padilla y Manuela Velasco. Manuela Velasco por el físico y Paz Padilla porque es una artista, tiene su chispa y su caber estar”. Su cita, Rocío, también parecía ser muy graciosa, y ambos congeniaron a la perfección.

Durante la cena se lo pasaron muy buen, risas, y alegrías por doquier. Hasta que Miguel hizo la pregunta maldita: “¿Te gusta cocinar? Rocío se tomó la pregunta algo mal pero inmediatamente Miguel contestó que no tenía nada que ver con el hecho de que la mujer tenga que saber cocinar. “No, si es que a mí me encanta”. Rocío dijo que no tenía mucho tiempo: “cocino poco pero si lo hago me sale muy bien”. Así que ambos ya tenían otra cosa en común.

Los gustos algo extraños que tienen también suelen coincidir. A una le gusta mojar las patatas fritas en un helado… y el respondía “yo soy más de mojar los churros en el whisky”. Ambos tendrán una nueva cita donde se lo pasarán muy bien seguro.

A Sonia le gustan los vampiros

No se sé si Sonia, de aspecto gótico y romántico, se equivocó de lugar para encontrar su amor. Porque dijo literalmente que le gustaban los vampiros, ¿habría en el restaurante? “Físicamente me gustan muchos los vampiros, además de personalidad los veo así muy recatados, muy cultos, con mucho misterio”. Y no lo encontró porque su cita, Guti, no era precisamente el vampiro que le iba. Era un chico alternativo y, si bien al principio no congeniaron, luego se dieron cuenta de que tenían más cosas en común de las que imaginaban.

